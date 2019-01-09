AK Parti Berlin temsilciliğine Meryem Göka atandı

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliğine Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

