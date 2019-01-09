HABER

AK Parti Berlin temsilciliğine Meryem Göka atandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.01.2019 19:46 | Son Güncelleme

MYK ve MKYK'da alınan karar gereği, açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı bildirildi

AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) ve Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK) alınan karar gereği açılması kararlaştırılan Berlin Yurtdışı Temsilciliğine, Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Meryem Göka'nın atandığı belirtildi.

AK Parti Dış İlişkiler Başkanlığının Twitter hesabından konuyla ilgili paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "MYK ve MKYK'da alınan karar gereği açılmasına karar verilen partimizin Berlin Yurtdışı Temsilciliğine Dış İlişkiler Başkan Yardımcımız Sayın Meryem Göka atanmıştır. Bugüne kadar başkanlığımıza vermiş olduğu katkıdan dolayı kendisine teşekkür eder, yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

PARTNER13 saatlik yemek!13 saatlik yemek!
Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıtÖzgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt
İYİ Partili Paçacı: CHP ile 6 büyükşehir için daha görüşüyoruzİYİ Partili Paçacı: CHP ile 6 büyükşehir için daha görüşüyoruz
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Berlin temsilciliği dış ilişkiler Meryem Göka

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Erdoğan'dan dikkat çeken kenevir çıkışı!

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Salgında çok sayıda ölü var! Türklere kritik uyarı...

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Galatasaray iki ismi KAP'a bildirdi

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Asgari ücretle ilgili önemli gelişme

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Skandalın böylesi! Hastalarını gizli kamerayla kaydedip...

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

Bu iddia doğruysa Ankara karışır! 'Kazanırsa yerine...'

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

İbrahim Kalın'dan Bolton açıklaması

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

Erdoğan'la ilgili çok tartışılacak sözler: Halife olmak istiyor

'Emir eri' savunması istifa getirdi

'Emir eri' savunması istifa getirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

HDP 6 il ve 35 ilçede belediye başkan adaylarını açıkladı

HDP adaylarını açıkladı! Listede tanıdık isimler var

CHP'li yönetici açıkladı: Ailelerimizle de paylaştık, Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız bir karar değil

CHP'li yönetici: Kemal Bey'in takdirine bıraktığımız karar değil

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar: 3 çocuğum üzerinden tehdit ettiler!

Sarıgül'ün İnönü'yü tehdit davasında olay detaylar

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

Torpil mektubu ortalığı karıştırdı!

'Bolton' krizi: ABD, Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir

'Türkiye'nin bileklerini bükmek için harekete geçebilir'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.