AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Mesudiyeli Kadınlar Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programa katıldı. Programda konuşan Murat Aydın, en büyük hayalinin ay yıldızlı bayrağın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanması olduğunu ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini belirtti.

AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı, Zeytinburnu Belediye Başkanı Murat Aydın, 31 Mart Yerel Seçimleri öncesi ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Aydın bu çerçevede, Mesudiyeli Kadınlar Sosyal Yardımlaşma Derneği’nin düzenlediği programa katıldı. Mesudiyeli kadınlarla bir araya gelen Murat Aydın, Beykozlulardan alacağı destekle Beykoz’u daha mutlu, huzurlu bir yere dönüştürmeye çalışacaklarını belirtti. Aydın, en büyük hayalinin ay yıldızlı bayrağın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanması olduğunu ve tüm çalışmalarını bu doğrultuda gerçekleştirdiklerini söyledi.

‘En büyük hayalim, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanmasıdır’

Mesudiyeli Kadınlar Sosyal Yardımlaşma Derneği tarafından düzenlenen programda konuşan Aydın, “Beykoz İstanbul’un, boğazın incisi. Henüz üç günlük Beykozlu olan ben, siz eski Beykozluların hayallerine ortak olmayı arzu ediyorum. Yaşamı daha mutlu kılmak, huzurlu kılmak, çocuklarımız için daha güzel yarınları inşa edebilmek adına sizlerle birlikte Beykoz’a İnşallah hizmet edeceğiz. Benim en büyük hayalim, ay yıldızlı bayrağımızın gök kubbenin altında kıyamete kadar dalgalanmasıdır. Sırf bu ulvi amaç için çalışıyorum. Her konuda bu doğrultuda adımlar atmaya çalışıyorum. O bayrak varsa Türkiye Cumhuriyeti Devleti var olmaya devam edecektir. O bayrak varsa, Mesudiye’miz, Ordu’muz, Giresun’umuz ve 81 vilayetimiz var olmaya devam edecektir. İşte o güzel ve sonsuz geleceği inşa etmek görevimizi en iyi şekilde yapmamızla mümkündür. O ulvi hedefe yürüyüşte sizlerin hayallerine ortak olup Beykoz’umuza hizmet etmek istiyorum. Rabbim milletimizi korusun, Rabbim sizleri korusu, Rabbim bu gök kubbenin altında ay yıldızlı bayrağımızı kıyamete kadar dalgalandırsın” ifadelerini kullandı.

Başkan Murat Aydın konuşmasının ardından, programa katılanlarla fotoğraf çektirdi.

