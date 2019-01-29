AK Parti Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz’un iki unutulmaz isminin kabrini ziyaret etti, dua okudu. Aydın, daha sonra Beykoz Kasrına giderek, incelemelerde bulundu.
AK Parti’nin Beykoz’dan belediye başkan adayı olarak gösterdiği Murat Aydın, Beykoz’daki ziyaretlerine devam ediyor. Başkan Murat Aydın bu kez, Beykoz’un unutulmaz isimlerinden Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle’nin kabirlerine gitti, burada onlar için dua etti. Şahin Köktürk ve İbrahim Kelle’nin Beykoz halkı için çok kıymetli isimler olduğunu söyleyen Aydın daha sonra, Beykoz’un önemli tarihi değerlerinden biri olan Mecidiye Kasrına uğradı. Başkan Aydın, kasır içerisinde bulunan sosyal tesise girdi ve burada kahvaltı yapan kadınlarla sohbet ederek sorunlarını dinledi.
Beykoz Belediye Başkan Adayı Murat Aydın, Beykoz Mecidiye Kasrındaki incelemelerinin ardından oradan ayrıldı.
7 aylık kabus: Hayatımız karardı!
CHP'de saldırı şoku! Bir kişi gözaltında
MEB açıkladı! Gelecek yıl kapatılıyor
Bu fotoğraf ülkede kriz yarattı
İYİ Parti milletvekili istifa etti!
MHP'den çizgi film ve oyunlarla ilgili flaş önerge!
Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu
Maden barajındaki çökmede 58 kişi öldü, yüzlerce kişi kayıp
Instagram kapatılacak mı? Dünyayı sarsan ölüm!
Okuyucu Yorumları 0 yorum