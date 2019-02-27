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AK Parti Beylikdüzü Adayı Mustafa Necati Işık, İhlas Medya’yı ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.02.2019 16:41 | Son Güncelleme

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, İhlas Medya’yı ziyaret etti.AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, İhlas Medya’yı ziyaret etti.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, İhlas Medya’yı ziyaret etti.

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, İhlas Medya’yı ziyaret etti. Işık, 31 Mart yerel seçimleri öncesi ilçeye yönelik projeleri hakkında bilgi verdi. Işık, İhlas Medya çalışanlarıyla sohbet ederken en genç belediye başkan adayı olduğunu belirtti.

“Beylikdüzü’ne önümüzdeki dönem metroyu getiriyoruz”
Seçilmesi halinde Beylikdüzü’nde gerçekleştireceği çalışmalar hakkında bilgi veren AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, “Bizler yeni dönemde vatandaşımızın huzur bulması, yıkım değil yapım, yatırım için geliyoruz. Vatandaşlarımızı yaşatmak için geliyoruz. Onların bu noktada esnafından yaşlısına, gencinden çocuğumuza kadar herkesin daha mutlu bir Beylikdüzü’nde yaşaması için bizler yepyeni bir dönemi 31 Mart itibariyle kazandıracağız. Hazırladığımız ulaşım vizyonu haritası çerçevesinde Beylikdüzü’ne önümüzdeki dönem metroyu getiriyoruz. Deniz ulaşımını aktif hale getirip deniz otobüsünü getiriyoruz" ifadelerini kullandı.

“Trafiği yerin altına alarak Beylikdüzü içi trafiği rahatlatacağız”
Ulaşım noktasında projeleri olduğunu ifade eden Işık, “İçerideki trafiğin sıkıştığı noktalarda hemen trafiği yerin altına alarak Beylikdüzü içi trafiği rahatlatacağız. Önce yaşamı kolaylaştıracağız. Akabinde eğitimden spora kadar kültürden sanata kadar çok farklı yatırımları Beylikdüzü’ne kazandıracağız. Öncelikle en genç belediye başkan adayı olmamızın insanlarda bıraktığı çok güzel bir izlenim var. Bu izlenim bu teveccüh bizlere ayrı bir mutluluk ve ö zgüven vermekte. Tabi ki bizler çalışarak, koşarak hem 13 senelik siyasi deneyimimizi hem aldığımız eğitim donanımıyla birlikte Beylikdüzü’nü çok daha öte bir vizyona taşımak istiyoruz. Eğitimde bilim ve teknoloji üniversitesini kazandıracağız” dedi.

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