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AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Işık: Kadınların yaşamlarına değer katmak için çalışacağız

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 17:37 | Son Güncelleme

AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Pedagog Tansu Oskay’ın 'Uykusuz Anne Kalmasın' kitabının imza gününde anne ve babalar ile bir araya geldi.

AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Işık: Kadınların yaşamlarına değer katmak için çalışacağız

İSTANBUL, (DHA) - AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, Pedagog Tansu Oskay’ın 'Uykusuz Anne Kalmasın' kitabının imza gününde anne ve babalar ile bir araya geldi. Işık, "Ben de bir annenin evladı, bir kadının eşi, bir kız babası olarak bu konuda kadınların hayat kalitesini yükseltmek, yaşamlarına değer katmak için çalışacağım” dedi.

Beylikdüzü AK Parti Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, 'Uykusuz Anne Kalmasın' kitabının yazarı Pedagog Tansu Oskay ile birlikte 'Dünya Uyku Günü' dolayısıyla düzenlenen imza gününde, Beylikdüzü’nde yaşayan anne ve babalar ile buluştu.

“KENDİNE BİR ALAN YARATMAK İSTEYEN TÜM KADINLARIMIZA İMKÂN SAĞLAYACAĞIZ”

Program konuşan AK Parti Beylikdüzü Belediye Başkan Adayı Mustafa Necati Işık, şunları söyledi:

“Öncelikle Beylikdüzü’nde hayatın her alanında çocuklarımız, kadınlarımız için çok daha güzel yarınlar hazırlıyoruz. Bugün de 'Uykusuz Anne Kalmasın' kitabıyla Tansu Oskay’ı burada ağırladık. Kendisi uyku eğitimi alanında ilk kitabı yazmış bir isim. Her kadının, her annenin yaşadığı çocukların uyku problemiyle ilgili çok önemli bir seminer gerçekleştirdik. 31 Mart itibariyle kadınlarımızın her türlü sorunlarına dokunacak ve çözüm geliştirecek bir belediyecilik anlayışıyla hareket edeceğiz. Ben de bir annenin evladı, bir kadının eşi, bir kız babası olarak bu konuda onların hayat kalitesini yükseltmek, yaşamlarına değer katmak için çalışacağım. Yapacağımız kadın yaşam merkezlerinde onların gündelik hayatlarındaki hobilerini geliştirebilmeleri için imkânlar sağlayacağız. Spor alanında çok değerli imkânlar sağlayacağız. Ayrıca kadın girişimciliği çok önemsiyorum. Ev kadınlarından başlamak üzere kendine bir alan yaratmak isteyen tüm kadınlarımıza bu imkânları merkezlerimizde sağlayacağız” şeklinde konuştu.

AK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Işık: Kadınların yaşamlarına değer katmak için çalışacağızAK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Işık: Kadınların yaşamlarına değer katmak için çalışacağızAK Parti Beylikdüzü Başkan Adayı Işık: Kadınların yaşamlarına değer katmak için çalışacağız

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