HABER

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Yıldız: "Kasımpaşa ve Okmeydanı’na metro geliyor"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.03.2019 12:50 | Son Güncelleme

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, başkan seçildiği takdirde Beyoğlu’nun ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi.

AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız, başkan seçildiği takdirde Beyoğlu’nun ulaşım sorununu çözeceklerini söyledi. Yıldız Kasımpaşa ve Okmeydanı’na metro hattı yapacaklarını açıkladı.
Yerel seçime sayılı günler kala çalışmalarına devam eden AK Parti Beyoğlu Belediye Başkan Adayı Haydar Ali Yıldız’ın projeleri arasında metro ulaşımı da var. Yıldız, Kasımpaşa ve Okmeydanı’na metro ile ulaşım sağlanacağını belirterek, "Şişhane, tüm metro ağlarının geçtiği bir yer. Biz bu metroya yeni bir kanat açacağız. Metro, Şişhane’den Kasımpaşa’ya inecek, Kasımpaşa Bahariye caddesinden metro devam edecek, oradan Piyalepaşa Bulvarı’na, Piyalepaşa Camisi’nin önünden Perpa’ya, Perpa’ya varırken Okmeydanı Hastanesine, Kağıthane’ye, Şişli’ye, Çağlayan’a ulaşacak. Böylece toplu ulaşımda önemli bir mesafe almış olacağız" ifadelerini kullandı.
Beyoğlu halkıyla her gün buluşan Yıldız’ın projeleri Beyoğlulular tarafından fazlaca destekleniyor.

Öz babası 'Sen benimsin' deyip... Öz babası 'Sen benimsin' deyip...
Mustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı esecekMustafakemalpaşa’da istihdam rüzgarı esecek
Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti Uludere'nin 20 milyon liralık yatırımla çehresi değişti 

En Çok Okunan Haberler

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Eski milletvekili yazlığında ölü bulundu

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Bahçeli'den Mansur Yavaş açıklaması

Milli maç sonrası istifa sözleri

Milli maç sonrası istifa sözleri

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bikinili pozları Instagram'ı salladı!

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

Bakan Selçuk: Birkaç hafta içerisinde açıklayacağız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İmamoğlu: Bugün İstanbul'u, 2023'te de Türkiye'yi kazanırız

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

İmamoğlu'nu ağırlayan Aydın'dan 'kesinti' açıklaması

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

O sözleri duyunca canlı yayını terk etti!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Mansur Yavaş hakkında iddianame düzenlendi!

Diğer Haberler
Bahçeli: Erdoğan ile kanka halindeyiz

Bahçeli'den Erdoğan çıkışı: Kankayız!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Özel' telefon! Twitter'dan paylaştı

Son dakika: Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Erdek Belediye Başkanı Hüseyin Sarı görevden alındı

Süleyman Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Soylu'dan çok sert açıklama: Suratında meymenet olmayan adam...

Son dakika! Türkiye'den İslam İşbirliği Teşkilatı'na acil toplantı çağrısı

Dünyanın gözü kulağı burada olacak!

Prof. Dr. Fahrettin Altun: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı

'Erdoğan’ın sözleri çarpıtıldı'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.