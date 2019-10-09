HABER

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı:

POLİTİKA HABERLERİ  | 09.10.2019 15:26 | Son Güncelleme

"Bizler, bu coğrafyaya 1071'de Sultan Alparslan'la üzerimize beyaz kefenimizi giyerek girmişiz. Bu coğrafyadaki tehlikeler, üzerinden bin yıla yakın zaman geçmesine rağmen üzerimizde kefenle gezmemizi gerektirecek şekilde devam ediyor"

AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı, "Bizler, bu coğrafyaya 1071'de Sultan Alparslan'la üzerimize beyaz kefenimizi giyerek girmişiz. Bu coğrafyadaki tehlikeler, üzerinden bin yıla yakın zaman geçmesine rağmen üzerimizde kefenle gezmemizi gerektirecek şekilde devam ediyor." dedi.

Yağcı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, gelecek yıldan itibaren Milli Mücadele'nin 100. yılının idrak edileceğini belirtti.

Başlattıkları "Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık" projesine ilişkin bilgi veren Yağcı, bu kapsamda, Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyelerinin desteğiyle Erzurum Kongresi ve Sivas Kongresi'ne katılanların mezarlarının tespit edilmesi çalışmalarının tamamlandığını bildirdi.

Yağcı, 31 Ekim 2019'daki törenlerde, tarihe "Sütçü İmam olayı" olarak geçen Şehit Çakmakçı Sait ile darp edilen Gaffar Kabuloğlu Osman ve Darülmuallimin öğrencisi Taha'yı unutturmamak gerektiğine dikkati çekerek, "TBMM'nin açılışını engellemek üzere Şeyhülislam Dürrizade'nin yayınladığı fetvaya karşı yayınlanan Ankara Fetvası'na imza atan 55 Anadolu ulemasından, Sivas Kongresi'nin en genç delegesi 18 yaşındaki Tıbbiyeli Hikmet'e, TBMM kürsüsüne Puşide-i Siyah'ın örtülmesinden, katledilen Bilecik Müftüsü Şehit Mehmet Nuri Efendi'ye, Milli Mücadele'nin ilk yayın organı İrade-i Milliye gazetesinin 22 yaşındaki genç yazı işleri müdürü Selahattin Ulusalerk gibi Milli Mücadele'de ilklere imza atan, gelişmelerin seyrini değiştiren kahramanları tarihin tozlu raflarına sıkışıp kalmaktan kurtarmak en önemli hedeflerimizden biri. 'Yüzyıllık vefa, yüzyıllık farkındalık' projesiyle yaptıkları fedakarlık ve gayretlerini anmayı bile ihmal ettiğimiz yerel kahramanlara hak ettikleri değeri göstererek, tarihin tozlu raflarında zayi olmalarının önlenmesini istedik." diye konuştu.

Milli Mücadele'yi Cumhuriyet ile taçlandıran mücadelenin halen devam ettiğinin altını çizen Yağcı, şunları kaydetti:

"Bizler bu coğrafyaya 1071'de Sultan Alparslan'la üzerimize beyaz kefenimizi giyerek girmişiz. Bu coğrafyadaki tehlikeler, üzerinden bin yıla yakın zaman geçmesine rağmen üzerimizde kefenle gezmemizi gerektirecek şekilde devam ediyor. Belki düşmanlar kılıf değiştiriyor, maksatlarını değiştiriyor ama yapmak istedikleri şey, al bayrağımızın bu cennet vatanda dalgalanmasını engellemek. Bu nedenle geçmişimize sahip çıkmalıyız. İşte o gün 'ya istiklal ya ölüm' parolasıyla Milli Mücadele yapılırken bugün de Suriye'de yapılacak operasyon bekamız için son derece önemli. Rabbim, kahraman ordumuzu her zaman mansur ve muzaffer etsin."

AK Parti Bilecik Milletvekili Yağcı, konuşmasının ardından "100 yıllık vefa, yüzyıllık farkındalık" projesi kapsamında hazırlanan yeleği, gazeteciler adına meslekte 56. yılını dolduran Milliyet gazetesi foto muhabiri Mustafa İstemi'ye giydirdi.

Yağcı, daha sonra gazetecilerle Meclise getirilen kalıp para basma örsüyle Milli Mücadele'nin 100. yılı anısına hatıra para bastırdı.

Sosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktıSosyal medya yalanları bu paylaşımlarla ortaya çıktı
Destici: Fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştirDestici: Fırat'ın doğusuna operasyon kaçınılmaz hale gelmiştir
Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesiErdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi
Anahtar Kelimeler:
AK Parti Bilecik Milletvekili Selim Yağcı Milli Mücadelenin 100. yılı Milliyet Gazetesi Fotomuhabiri Mustafa İstemi

En Çok Okunan Haberler

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Borcu olanlar dikkat! Kredi ve kart borcunda indirim yolu açıldı

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

Sosyal medyayı ayağa kaldırmıştı! Haluk Levent devreye girdi

ABD çekilince teröristler de çekildi!

ABD çekilince teröristler de çekildi!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Ahmet Davutoğlu ile görüşen Ufuk Uras'tan yeni açıklama

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Karamollaoğlu: Cumhurbaşkanı'nın ortaya koyduğu tavrı...

Diğer Haberler
Son dakika! Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Erdoğan ile Putin arasında kritik Suriye görüşmesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır

'Türkiye'nin yegane arzusu Balkanların istikrarı ve barışıdır'

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

HDP'den Fırat'ın doğusuna operasyonla ilgili açıklama

Kılıçdaroğlu, Suriye ve Irak tezkeresine 'evet' diyeceklerini açıkladı

Kılıçdaroğlu: Tezkereye 'evet' diyeceğiz!

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.