AK Parti binasına saldıran zanlı bir bir itiraf etti! 'Gitar çantası' detayı dikkat çekti: Mermim bitince...

Dün AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığının depremler nedeniyle tedbiren boşaltılan binasına pompalı tüfekle ateş edildi, tüfekten çıkan saçmalar binanın çeşitli yerlerine isabet etti. Olayla ilgili gözaltına alınan Erdem Kaya'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

"EVE YAKIN OLAN AK PARTİ BİNASINA ATEŞ ETMEYE KARAR VERDİM"

Olay, önceki gün saat 16.00 sıralarında Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde meydana geldi. Erdem Kaya, AK Parti Çukurova İlçe Başkanlığı'nın bulunduğu binaya pompalı tüfekle 12 el ateş etti; tavanda ve camlarda saçma delikleri oluştu.

Binanın kapısının açamayınca elindeki tüfeği bırakıp, yürümeye başlayan saldırgan, polis ekiplerince yakalandı. O anlar, cep telefonu kamerasıyla görüntülendi. Emniyete götürülmek üzere polis aracına bindirilen Kaya, neden saldırdığı yönündeki soruya, "Atatürk için yaptım. CHP'nin binasına sıktılar. Kimin sıktığını bilirler. Cesur olun, cesur. Türkiye cesur olsun" dedi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Depremde hasar gören evi boşaltılan Kaya, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaya, polisteki ifadesinde, "3500 liraya aldığım tüfeği gitar çantasına koydum. Birkaç yıl önce aldığım çelik yeleği giydim. Eve yakın olan AK Parti binasına ateş etmeye karar verdim. İçeride kimseyi göremedim. Fişek bitene kadar ateş ettim. Tabela ve parti camlarına doğru ateş ettim. Bitince yedek şarjörümü de taktım" dedi.

Olaya ilişkin soruşturma sürüyor. (DHA)