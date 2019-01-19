RİZE (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "AK Parti bir dünya partisidir. Meselemiz sadece içimizden birilerinin belediye başkanı seçilmesi değil, meselimiz güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edip edememe meselesidir." dedi. Kurtulmuş, Yeni Şehir Spor Salonu'nda düzenlenen AK Parti Rize Aday Tanıtım Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin önünü yeniden açacak bir seçime gidildiğini belirterek, bu yolda çalışacaklara başarı diledi. AK Parti'nin millete hizmet yolunda ilerlediğini anlatan Kurtulmuş, dertlerinin halkın duasını, Hakk'ın rızasını kazanmak olduğunu ifade etti. Kurtulmuş, AK Parti'nin milli ve yerli bir parti olduğuna değinerek, "Kökü mazidedir. AK Parti medeniyet değerlerimize, kültürümüze, inançlarımıza bağlı bir partidir. AK Parti'nin kökü dışarıda değildir. Başkalarından emir, talimat almaz. Kültürde, sanatta, sanayide, üretimde, teknolojide millilikten yanadır, siyasette millilikten yanadır. Onun için 15 Temmuz'da Cumhurbaşkanımız 'İnin meydanlara' dediği vakit, bu millet hiç tereddüt etmeden kendi geleceğine, istikbaline ve istiklaline sahip çıktı." diye konuştu.

Türkiye'de reformların altında AK Parti'nin imzası olduğunu vurgulayan Kurtulmuş, siyasi yasakların AK Parti döneminde son bulduğuna işaret etti. Kurtulmuş, AK Parti'nin en büyük reformunun Cumhurbaşkanlığı Yönetim Sistemi'ne geçilmesi olduğunu belirterek, "Geçmişte millet 'bidon kafalı' şeklinde aşağılandı, cumhurbaşkanı seçmeye layık görülmedi. Kapalı kapılar ardından Türkiye'yi yönettiğini iddia eden bir avuç azınlık, kimin cumhurbaşkanı olacağına karar verirdi. 2007 yılında büyük bir kriz ortaya çıktı. Onun sonunda, kötü komşu milleti ev sahibi yaptı. Millet, cumhurbaşkanını seçmeye karar verdi." değerlendirmesinde bulundu. - "AK Parti kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydı" Muhalefetin siyasi vaatlerinde eskiye dönüş olduğunu anlatan Kurtulmuş, şunları kaydetti: "Millet onlara, 'Eskiye rağbet olsa bit pazarına yağmur, nur yağardı' dedi. Şunu çok söylüyorum, CHP'liler kızabilir, kızsınlar. Bu millet cumhurbaşkanını seçtiği sürece milletin çarşısından, pazarından geçmeyen, milletin camisi, mescidiyle ilgisi olmayan, milletin tarihi kökleriyle irtibatı olmayan, milletin düğününde horon oynamayan, milletin ağıtlarında ağıt yakmayan, velhasıl millet gibi olmayan, millet gibi düşünmeyen hiç kimse ama hiç kimse cumhurbaşkanı olamayacaktır."

Kurtulmuş, AK Parti'nin kalkınmacı bir parti olduğuna değinerek, denizin üzerine yapılan Ordu-Giresun Havalimanı benzerini Rize-Artvin Havalimanı olarak yaptıklarını belirtti. AK Parti'nin kalkınmayı tüm Türkiye'ye yaydığını vurgulayan Kurtulmuş, "AK Parti bir Türkiye partisidir. AK Parti bir bölgenin partisi değildir. Seçim akşamları haritayı boyuyorlar ya, 'şurası bu renk, şurası şu renk'... AK Parti Siirt, Diyarbakır teşkilatı da bugün Rize'deki gibi toplantı yapıyor. Biz doğunun ya da batının, kuzeyin ya da güneyin değil, bütün Türkiye'nin partisiyiz. 780 bin kilometrekarede kim varsa herkes bu hareketin içindedir." dedi. - "Bölgenin daha fazla bölünmesine asla rıza göstermeyeceğiz" Kurtulmuş, AK Parti'nin dünya mazlumlarının partisi olduğuna, Arakan'da sadece Türkiye'nin bulunduğuna, mazlum milletlerin temsilcisinin Türkiye olduğuna vurgu yaparak, "AK Parti bir dünya partisidir. Meselemiz sadece içimizden birilerinin belediye başkanı seçilmesi değil, meselimiz güçlü ve büyük Türkiye istikametinde yürüyüşe devam edip edememe meselesidir." diye konuştu.