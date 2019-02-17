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"AK Parti birliğin, Erdoğan istikrarın teminatıdır"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.02.2019 18:55 | Son Güncelleme

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül: - "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar" - "Başkaları sırtını terör örgütlerine, PKK/PYD'ye dayaya dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar." dedi.

Gül ve Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosunun açılışına katıldı.

Gül, burada yaptığı konuşmada, AK Parti ile MHP'nin, Cumhur ittifakı kapsamında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri için yola çıktığını belirterek, "Bu ittifak, sırtını ancak ve ancak millete dayayan bir ittifaktır. Başkaları sırtını terör örgütlerine, PKK/PYD'ye dayaya dursun, biz ancak ve ancak aziz milletimize sırtımızı dayarız." diye konuştu.

Gül, bu ittifakın Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde yürüdüğünü anımsatarak, şunları söyledi:

"Biz, birileri belediye başkanı ya da şu olsun, bu olsun değil, memleketimiz daha iyi olsun, büyüsün, evimizdeki huzur artsın, annelerimiz ağlamasın, çocuklarımız kötü yola düşmesin diye siyaset yapıyoruz. Bizim derdimiz, Türkiye'yi daha büyütmek, ekmeğimizi daha büyütmek derdidir. Evimizdeki, memleketimizdeki huzuru kimse bozamayacak."

Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde, Türkiye'nin birliğini bozmak isteyenlere ders verildiğini anlatan Gül, tüm vatandaşların kardeş olduğunu ve bu birliği kimsenin bozamayacağını vurguladı. Gül, sözlerine şöyle devam etti:

"Bu ülkede zamanında Edirne işgal edilmiş, Enver Paşa fethe gidiyor. Birileri 'Enver geleceğine, Bulgar gelsin.' dedi. 'AK Parti gitsin de ne olursa olsun.' diyenler, bu ülkede hiçbir çivi çakmamış, bu ülkeye dair projesi olmayanlar insanlar. AK Parti bu ülkenin birliğinin, Recep Tayyip Erdoğan istikrarın, kardeşliğin teminatıdır. Onlar ne yaparlarsa yapsınlar, milletimizin Recep Tayyip Erdoğan sevgisini asla ortadan kaldıramayacaklar."

- "Ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız"

Selçuk ise AK Parti Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok'un belediye başkanlığı döneminde Keçiören'deki vatandaşların çok iyi bir hizmet aldığını ifade etti.

Vatandaşlara açılışa katıldığı için teşekkür eden Selçuk, "Turgut Başkan için ne gerekiyorsa fazlasıyla yapacağınızdan eminiz. Ankara'da Sayın Özhaseki için ne gerekirse yapacağınızdan eminiz. Biz, sizin yanınızdayız. Bundan sonra ne gerekiyorsa hep beraber yapacağız. Size güveniyoruz, siz de bize güvenin. Allah'ın izniyle ne gerekirse yaparız." değerlendirmesinde bulundu.

Konuşmaların ardından AK Parti Atapark Mahallesi seçim bürosu açıldı.

Açılışa, MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara Milletvekili Zeynep Yıldız, AK Parti Keçiören Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok ile AK Parti Keçiören İlçe Başkanı Zafer Çoktan da katıldı.

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