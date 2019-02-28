AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, 96 gündür yoğun bir şekilde çalıştıklarını belirterek, "Bolu’yu çekim merkezi yapacağız" dedi.

Gümrük Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcılığı da yapan AK Parti Bolu Belediye Başkan Adayı Fatih Metin, İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Metin, "Çok güzel bir tecrübe. 7 yıldır bakan yardımcısı olarak devletimize, milletimize hizmet etmek için Gümrük Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı’nda hizmet etme şerefine nail oldum. Bu dönem Cumhurbaşkanımız tarafından şahsımın adaylığı uygun görüldü. Biz 96 gündür Bolu kazan, biz kepçe dolaşıyoruz. Bolu’daki bütün kesimlere ulaşmaya çalışıyoruz. Beklentilerini alıyoruz. Bunlara da Bolu halkı fırsat verirse, ilerleyen günlerde hizmete dönüştürmek üzere hazırlığımızı tamamladık" diye konuştu.

"Genç yaşta siyasete başladım"

Genç yaşta siyasete başladığını söyleyen Fatih Metin, "Genç yaşta siyasete başladım. İl başkanlığı, milletvekilli, bakan yardımcılığı görevinde bulundum. Yasama yürütme organında çalışma imkanı buldum. Bu iyi bir tecrübe. Merkezi anlamda hükümette çalışırken, şimdi yerelde vatandaşla birebir diyalog halinde direkt ulaşan hizmet anlayışını ortaya koyacağız. Yerel imkanların sınırları belli. Siz o sınırlı imkanlarla vatandaşa sınırlı hizmet yaparsanız. Onlarla aranızdaki uyum, sizi daha yukarılara taşır. Vatandaşlarımız bunların farkında. Diyaloglarda bunları görüyoruz. Bu uyumu yakalayacak ortak bir noktayı sandıkta yakalayacağız inşallah" ifadelerini kullandı.