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AK Parti Bolu Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.01.2019 18:53 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi Büşra Paker: - "Millet bize yürü dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz"

AK Parti'nin Bolu ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Büşra Paker, kent merkezinde bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçmenin artık iktidarı koruma kaygısının kalktığını, seçmenin Cumhurbaşkanını seçtiği andan itibaren artık hükümetin kurulduğunu bildiğini, seçmenin kendi ilinde, kendi belediye başkanını yine kendi dinamikleriyle seçtiğini bu yüzden de adaya, ehliyete ve liyakate bakacağını söyledi.

"Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacak, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gereklerini yerine getirecek, çevreyi koruyan, değer, kültür ve sadakat üreten, dünya şehirleriyle yarışan, tarihimizi de yaşatan şehirler için var gücümüzle koşturacağız." diyen Paker, şöyle devam etti:

"Hamurunu bu milletin yoğurduğu, kumaşını bu milletin dokuduğu bizlerin sadece tabelasını astığımız AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize yürü dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz."

Paker, AK Parti'nin kuruluşundan bu yana teşkilatlarla sandık başında, mahalle yönetiminde, beldede, ilçede, ilde görev almışlara şükranlarını sundu.

Büşra Paker'in konuşmasının ardından AK Parti Bolu Milletvekili Arzu Aydın ve Fehmi Küpçü, Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu İl Başkanı Nurettin Doğanay ve AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin birer konuşma yaptı.

Toplantıda, daha önce açıklanan AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Fatih Metin ile ilçelerden Yeniçağa Belediye Başkan adayı Recayi Çağlar, Seben Belediye Başkan adayı Fatih Kavlak, Mudurnu Belediye Başkan adayı Sedat Özkan, Mengen Belediye Başkan adayı Zeki Ozulluoğlu, Kıbrıscık Belediye Başkan adayı Osman Cabgu, Göynük Belediye Başkan adayı Kemal Kazan, Gerede Belediye Başkan adayı Mustafa Allar ve Dörtdivan Belediye Başkan adayı Hasan Uzunoğlu, beldelerden Taşkesti Belediye Başkan adayı Tahsin Özcan, Karacasu Belediye Başkan adayı Celal Beydilli ve Gökçesu Belediye Başkan adayı Sebahattin Sugeçti sahneye davet edilerek partililere tanıtıldı.

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