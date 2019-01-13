AK Parti Bolu Belediye Başkan Adaylarını Tanıtım Toplantısı

AK Parti'nin Bolu ile ilçelerdeki belediye başkan adaylarını tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

AK Parti MKYK Üyesi Büşra Paker, kent merkezinde bir otelde düzenlenen aday tanıtım toplantısında yaptığı konuşmada, seçmenin artık iktidarı koruma kaygısının kalktığını, seçmenin Cumhurbaşkanını seçtiği andan itibaren artık hükümetin kurulduğunu bildiğini, seçmenin kendi ilinde, kendi belediye başkanını yine kendi dinamikleriyle seçtiğini bu yüzden de adaya, ehliyete ve liyakate bakacağını söyledi.

"Tevazu, samimiyet ve gayretle çalışacak, Recep Tayyip Erdoğan belediyeciliğinin gereklerini yerine getirecek, çevreyi koruyan, değer, kültür ve sadakat üreten, dünya şehirleriyle yarışan, tarihimizi de yaşatan şehirler için var gücümüzle koşturacağız." diyen Paker, şöyle devam etti:

"Hamurunu bu milletin yoğurduğu, kumaşını bu milletin dokuduğu bizlerin sadece tabelasını astığımız AK Parti olarak, her zaman olduğu gibi bugün de milletimizin gönlüne, teveccühüne ve onayına talibiz. Millet bize yürü dedikçe Allah'ın izniyle yürürüz."