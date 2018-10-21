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AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 12:15 | Son Güncelleme

AK Parti Burdur Gençlik Kolları İl eski Başkanı İlker Deniz (29), Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitirdi.

AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

Mesut MADAN/BURDUR, (DHA) - AK Parti Burdur Gençlik Kolları İl eski Başkanı İlker Deniz (29), Burdur'un Karamanlı ilçesi yakınlarında otomobiliyle takla attığı kazada yaşamını yitirdi.
Kaza, sabaha karşı, Karamanlı'ya bağlı Mürseller köyü yakınlarında meydana geldi. İlker Deniz'in kullandığı 15 DB 150 plakalı otomobil, kontrolden çıkıp, takla atarak, tarlaya uçtu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekibi ile güvenlik güçleri sevk edildi. İhbarla gelen sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Deniz'in yaşamını yitirdiğini belirledi. Deniz'in cansız bedeni, olay yeri incelemesinin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.
İlker Deniz'in, 2014- 2015 döneminde Burdur AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı olarak görev yaptığı öğrenildi.

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AK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldüAK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldüAK Parti Burdur Gençlik Kolları eski Başkanı kazada öldü

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