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AK Parti Bursa İl Başkanlığı 50. Danışma Meclisi Toplantısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.12.2019 20:18 | Son Güncelleme

Toplantıya telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan partililere seslendi: - "Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor"

' AK Parti Bursa İl Başkanlığınca gerçekleştirilen 50. Danışma Meclisi Toplantısına telefonla bağlanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor." dedi.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki toplantının açılışında konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Teşkilat Başkanı Erkan Kandemir, kürsüden telefonla Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı aradı.

Partilileri selamlayan Erdoğan, "Bursa, özellikle de sanayi konusunda 5 büyük ilimizden biri. Dolayısıyla da Bursa'dan çıkacak ses Türkiye'miz için çok büyük bir önemi haiz ve 2023-2024 hedeflerimiz için şu anda bulunduğu yerden çok daha iyi bir yere tırmanması en büyük beklentimiz." diye konuştu.

Artık kongreler dönemine girdiklerine işaret eden Erdoğan, şunları söyledi:

"İlçe ve il kongrelerimizi yapacağız, ardından da büyük kongremize hazırlanıyoruz. Dolayısıyla da şu anda yaptığınız kongreler, bu kongrelerimizin adeta birer provası durumundadır. Sizin hıncahınç bu salonu doldurmanız, bu konudaki heyecanınızın en küçük bir ifadesidir. Tek beklentimiz şu; sağdan soldan, değişik yönlerden aramıza sızmak, bizi bölmek isteyenlere en ufak fırsat vermememiz gerekiyor. Yapacağımız tek şey var; tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet anlayışıyla, bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız, kardeş olacağız, hep birlikte Türkiye olacağız. Bizi bölmek isteyenlere de en küçük fırsatı vermeyeceğiz. Bursa olarak bu konuda hazır olduğunuzu biliyorum. En ufak bir sıkıntınız olmadığını biliyorum. Onun için de tüm teşkilatlarımız, mahalle mahalle, ilçe ilçe dolaşmak suretiyle kongreden 2023'e çok daha güçlü bir şekilde hazırlanacağınızı biliyorum."

- "Biz büyük bir aileyiz"

Cumhurbaşkanından aldıkları talimatla her zamankinden daha çok çalışacaklarını vurgulayan Kandemir ise şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızdan az önce talimatımızı aldık. Bizler kavramlara bakarken siyaset yapma tarzımızı da ortaya koyuyoruz. Biz büyük bir aileyiz. Hakkın, hakikatin yanında duruyoruz ve bunu yaparken sadece kendimize benzeyeni değil, herkesi kucaklıyoruz. Cumhurbaşkanlığı sistemi ile beraber ilk kez kongre yapıyoruz. Bu noktada sizlerden isteğim şu, bu hikaye AK Parti hikayesi. Bizlerden önce emek vermiş çok insan var. Bugün bu kadroyu yürüten insanlar olarak, aramıza kötülüğü sokmayacağız. Motivasyonumuz, konsantrasyonumuz çok yüksek olacak."

Toplantıya AK Parti Bursa Milletvekili ve TBMM İnsan Hakları İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, AK Parti Bursa Milletvekili ve eski İçişleri Bakanı Efkan Ala, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman, milletvekilleri, 15 ilçenin belediye başkanları ve teşkilat mensupları katıldı.

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