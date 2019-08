AK Parti Bursa İl Başkanlığı Teşkilat Yemeği

Yola çıkarken "Biz dertli bir partiyiz." diyerek, insanların derdiyle dertlenmeyi, sorunlarına, sıkıntılarına, beklentilerine çözüm olmayı vadettiklerini anımsatan Erdoğan, "Hamdolsun bu 17 yılın her bir saatini, her bir dakikasını, her bir anını milletimize hizmet aşkıyla, hizmet sevdasıyla geçirdik. Geride bıraktığımız dönemde kimi eksiklerimize rağmen ülkemizin ve milletimizin hemen her meselesine çözümler üretmeye çalıştık." dedi.

- "Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik"

Erdoğan, Cumhuriyet tarihinin tamamında bütün yapılanların çok üzerinde eserleri, 17 yıllık bir zaman dilimine sığdırdıklarını aktararak, şöyle devam etti:

"İç ve dış politikada ezberleri bozduk, yenilikçi adımlar attık. Vesayeti gerilettik, demokrasimizi güçlendirdik. Milli iradenin önündeki engelleri tek tek kaldırdık. Hukuk ve adalette Türk siyasi hayatının en büyük, en köklü reformlarına imza attık. 367 garabetinden, partimize yönelik kapatma girişimine ve 27 Nisan bildirgesine kadar önümüze çıkartılan tüm engelleri, demokrasi ve hukuk çerçevesinde sabırla, soğukkanlılıkla, metanetle aşmayı başardık. Hiçbir zaman milletimizin yüzünü yere eğdirmedik. Hiçbir zaman milletimizin onurunun çiğnenmesine müsamaha göstermedik, aksine her platform ve her zeminde Türkiye'nin başını dik tuttuk. Ülkemizin vatandaşlarına sunduğu hizmetlerin kalitesini artırmanın yanı sıra istisnasız her bir insanımızın bu hizmetlerden eşit derecede yararlanmasını sağladık."