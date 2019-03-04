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Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın: "Biz topraklarımızı terk etmeyiz. Ya ölürüz ya ölürüz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 04.03.2019 08:59 | Son Güncelleme

Şer güçlerin Türkiye’yi Suriye yapmak için ellerinden geleni yaptığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz.

Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın: "Biz topraklarımızı terk etmeyiz. Ya ölürüz ya ölürüz"

Şer güçlerin Türkiye’yi Suriye yapmak için ellerinden geleni yaptığını belirten AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, "Birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmeliyiz. Biz topraklarımızı terk etmeyiz. Ya ölürüz ya ölürüz" dedi.
MUŞ-DER’in düzenlediği birlik ve beraberlik gecesine katılan AK Parti Bursa Milletvekili Müfit Aydın, 31 Mart seçimlerinin çok önemli olduğunu ifade etti. Salonu dolduranlara seslenen Aydın, "Benim ilk okul hayatımda 1’inci, 2’inci, 3’üncü, 4’üncü ve 5’inci sınıfların hepsi bir yerdeydi. Tek bir tane öğretmenimiz vardı. Türkiye’nin eski manzarası buydu. O dönemlerden bu dönemlere geldik. Ben ilk okulu bitirdikten sonra tanıdıklarımızın evlerinde kalarak ortaokulu bitirdim. Yatılı bir okulu kazandıktan sonra eğitimimi tamamladım. Her baba çocuğunu okutmak için mutlak suretle irade ortaya koyar. Ama bu imkanlarla ölçülüdür. Kitap ve kıyafet alınmaz ise yine okutma şansınız yoktu. Eskiden yurt denilen yerler yoktu. Gençler bunu şu anda bilmez. Bugün hamd olsun. Türkiye’nin 81 ilinde yurdumuz var" dedi.
Muş’ta yaşayan Süleyman Özmen’i hatırlatan Aydın, "Herkes onu ’Uçağa binmiş’ diye parmakla gösterirdi. Yoklukların olduğu bir Türkiye’den 16 yıl içerisinde geldiğimiz nokta çok güzel. Ama her şeyi ile tamam mıdır? Tabi ki eksiklerimiz ve sıkıntılarımız var. Biz bunları çözmek için irade koyuyoruz. Bizim zamanımızda 1 tane otomobil yoktu. Şu anda her evin önünde bir otomobil var. Eskiye göre çok daha iyi noktalardayız. Ancak yeterli değil. Bizim için elzem olan, birliğimizi, beraberliğimizi ve kardeşliğimizi muhafaza etmektir. Eğer biz bunu muhafaza edemezsek, şer güçlerin, iç ve dış mihrakların bizi Suriye, Mısır, Libya ve Irak yapmak için ellerinden geleni yapacağını görüyoruz. Bizim Suriye gibi kendi memleketimizi terk etme imkanımız yok. Biz ya ölürüz ya ölürüz. Başka bir yere gitme gibi bir lüksümüz yok" diye konuştu.
Son olarak 31 Mart seçimlerinin önemine değinen Aydın, "Allah bir daha bu Türkiye’ye ve vatandaşlarımıza 15 Temmuzu yaşatmasın. Bu bağımsızlığımızı ve kardeşliğimizi bugün yaşayabiliyorsak bu güvenliğin ve huzur oluşmasındandır. Bugün Suriyelilere bütün dünyayı verseniz bir kıymeti var mı? Hayır çünkü bağımsızlıkları yok. Vatan sevgisi imandandır. Elhamdülillah yüzde 98 Müslüman olan bir ülkede yaşıyoruz. Bizim bütün çimentomuz, inanç, iman ve İslamdır. Bizim geleceğimiz olan çocuklarımıza sahip çıkmamız ve gelecekteki ailelerimizin daha huzurlu olabilmesi için her türlü imkanı sağlayacağız. 31 Mart çok önemli bir takvimdir" şeklinde konuştu.

Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın:

Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın:

Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın:

Ak Parti Bursa Milletvekili Aydın:

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