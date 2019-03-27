AK Parti Büyükçekmece Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece sahilleri eski güzelliğine tekrar kavuşacak”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de Rose Marine ve Beykent Sitesi sakinlerini ziyaret etti. Site sakinlerinin sorularını cevaplayan Uysal, Büyükçekmece sahilinin eski güzelliğine tekrar kavuşacağının sözünü verdi.

31 Mart Yerel Seçimleri çalışmalarına hız kesmeden devam eden AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, seçmenleriyle bir araya gelerek projelerini anlatıyor. Tepecik’te, Afyonkarahisarlı vatandaşlarla “İl Buluşması” programında bir araya gelen Uysal, düşük gelirli ve orta gelirli vatandaşlar için sosyal konut projelerinin hayata geçirileceği müjdesini verdi.

“Ulaşım aksları sorununu çözmeliyiz”

Rose Marine Sitesi sakinlerine projelerini anlatan Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’de metro ve metrobüs’ün yapıldıktan sonra ulaşımda yeterli olamayacağını söyleyerek, “Toplu taşıma dışında diğer ulaşım akslarını da çözmemiz gerekli. Sinanoba bölgesinde fazla sıkıntı yok, çünkü zamanında Emlak Konut döneminde buralar planlandığı için ulaşım aksları doğru sadece entegre edilmesi gerekiyor. E-5 Tuzladan başlıyor, Silivri’ye kadar devam ediyor. E-5’e Büyükçekmece kadar giriş ve çıkış problemi olan başka ilçe yok. Merkezden gelen Mimarsinan’a dönemiyor, Çatalca’dan gelen E-5’e giremiyor. 19 Mayıs Mahallesi’nde stadın oradan Çakmaklı yolunu İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak yapıyoruz. O yolu direk Karaağaca kadar çıkartmamız lazım ki 3’üncü Köprü ve 3’üncü Havalimanı yoluna bağlayalım. O yollar tamamlandığı zaman siz evinizden yola çıktığınızda 3’üncü Havalimanı’na giderken, Florya’dan yola çıkan bir insandan daha hızlı havalimanına ulaşırsanız. Burası Florya’dan değerli olur” dedi.

“Büyükçekmece sahillerini eski güzelligine kavuşturacagız”

Site sakinleri tarafından Büyükçekmece Sahili’nin temizliği ve Yat Limanı’nı sorunlarının sorulması üzerine, Uysal, “Sizler, eski Büyükçekmece sahillerini özlüyorsunuzdur. Önümüzde ki beş yıl içerisinde İSKİ’nin yaptığı ve yapacağı ihaleler ile arıtmanın tamamı ileri derece biyolojik arıtma olacak. 10 sene içerisinde Marmara Denizi ve özellikle Büyükçekmece kıyıları eski güzelliğine tekrar kavuşacak. Siz yat limanına sahilde yüzme acısından bakıyorsunuzdur ama ben belediyecilik acısından baktığım zaman, Büyükçekmece’nin merkezine yat limanı yapıp da trafiği kilitlemenin ne manası var. Şuanda o bölgede trafik yüzünden nefes alınamıyor. Yat limanına arabasıyla gitmek isteyen vatandaş nereden gidip nereden çıkacak? Biliyorsunuz yat limanıyla ilgili mahkemelik bir durum var. Eğer hafta sonu bize görev verilirse limanın dosyasına bakıp, taşınması mümkün müdür ya da nereye taşınmalı ona karar veririz. Zaten yapımcı firmanında oraya yat limanı yaptığına memnun olduğunu sanmıyorum” şeklinde cevapladı.