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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’de festivaller devam edecek”

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2019 08:59 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’deki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını cevapladı.

AK Parti’nin Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Büyükçekmece’deki seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek vatandaşların sorularını cevapladı. Bir vatandaşın, ” Büyükçekmece Belediye Başkanı olunca festivalleri kaldıracak mısınız?” sorusuna cevap veren Uysal, “Güzel şeyler devam edecek bunlardan biri olan festivaller de daha güzelleşerek devam edecek” dedi.
Büyükçekmece’de gün boyunca bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, lojistik alanında faaliyet gösteren iş adamlarıyla bir araya geldi. Daha sonra Uysal, Türkoba, Hürriyet, Mimaroba seçim irtibat bürolarını ziyaret ederek “Söz Sizde” programlarına katıldı. Vatandaşların soru ve sorunlarını dinleyen Mevlüt Uysal’a vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.
“Festivaller devam edecek”
Bir vatandaşın, Büyükçekmece’de gerçekleşen festivallerin Mevlüt Uysal’ın başkan seçilmesiyle devam edip etmeyeceği sorması üzerine Başkan Uysal, “Güzel olan her şey devam edecek. Festivalde güzel o da devam edecek. Yanlış olan her şey de devam etmeyecek, kaldırılacak. Büyükçekmece’de güzel şeyleri sayarken bunların sayısı çok az durumda. Ancak bu bunlardan biri de festivalse daha da güzelleşerek devam edecek” açıklamalarında bulundu.
“Hayvan barınağı sorununu çözeceğiz ”
Hayvanseverlerin Büyükçekmece’de yaşanan hayvan barınağı sorununa çözüm istemesi üzerine yanıt veren Uysal, Tuzla’da ki Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu dünya çapındaki barınağı örnek vererek, ”Hayvan barınağı konusunda geçen mahalle ziyaretlerimiz sırasında bir ablamız ile dertleştik. Büyükçekmece’de bulunan hayvan barınağının ne kadar bakımsız ve kötü koşullarda bulunduğunu bana iletti. Bende bunun üzerinde orada inceleme yaptırdım ve gerçekten hali içler acısı durumda. Biz Büyükşehir Belediyesi olarak Tuzla Orhanlı’da dünya standartlarında bir hayvan barınağı yaptık. Bence Dünya’nın sayılı Türkiye’de ise tek olan bu hayvan barınağının daha güzelini bu taraflarda uygun görülen bir yerlere yapmak istiyoruz. Siz Büyükçekmece’deki hayvanseverleri organize edip bana haber verin size güzel bir araç ayarlayalım gidin oradaki hayvan barınaklarını gezin bizim yaptığımız hizmetleri gözlerinizle görün” diye konuştu.

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