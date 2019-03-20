AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal:” İşçinin alın terini korumakla mükellefiz”

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, ilçe belediye başkanlığını kazandığında CHP’li işçileri işten çıkaracağı yönünde ortaya atılan iddialara sert çıkarak, “İşini düzgün yapan insanlarla bizim bir derdimiz yok. Mesaisine gelip, alın teri ile ekmeğini kazanıyorsa biz onun ekmeğini, alın terini korumakla mükellefiz” dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal 31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdürüyor. Kumburgaz’da esnafı ziyaret ederek karanfil dağıtan Uysal, esnafın sorunlarını dinledi ve Büyükçekmece projelerini anlatarak yerel seçimler için destek istedi. Başkan Uysal’ın esnaf ziyareti sırasında basın mensuplarıyla da langırt oynaması renkli görüntülere sahne oldu. Uysal Kumburgaz’daki programının ardından Dizdariye Mahallesi’ne geçerek esnaflarla bir araya geldi. Daha sonra ise Mimar Sinan Mahallesi’nde Ordulular ile akşam yemeğinde buluştu. Yoğun katılımın olduğu programa ayrıca AK Parti Grup Başkanvekili ve İstanbul Milletvekili Mehmet Muş, AK Parti Büyükçekmece İlçe Başkanı Murat Çelik ile MHP Büyükçekmece İlçe Başkanı Erdem Aydın da katıldı.

“Biz çalışanlarımızın siyasi düşüncelerine değil yaptıkları işe bakarız”

Dizdariye Mahallesi’nde esnaflar ile buluştuğu programda bir vatandaşın, “Başkanım bir iddiaya göre, siz bir televizyon kanalında Büyükçekmece’yi kazandığınızda 550 çalışanınızla buraya gelerek belediye çalışanlarını işten çıkaracağınızı söylemişsiniz. Sizin böyle bir açıklamanız oldu mu?” şeklinde sorusuna Başkan Uysal, “Gerekirse o programdaki konuşmamı buradaki seçim bürolarımızda vatandaşlarımıza izletiriz. Buradaki kaymakamın tayini Fatih’e çıksa çalışanlarıyla mı birlikte oraya gidecek?” diye karşılık verdi. Başkan Uysal, “Zaten hukuken böyle bir şey olamaz” diyerek şöyle devam etti: “1994 yılında Cumhurbaşkanımız İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu zaman işçileri işten çıkarıp yenilerini mi aldı? Ben Başakşehir Belediye Başkanlığını kazandığım zaman belediyeyi CHP’den devraldım. O dönem işçileri işten çıkarıp yeni işçi mi aldım? Tam tersine Bahçeşehir Belediyesi’nde müdire olan ve AK Parti’ye oy vermediğini bildiğim ve işini düzgün yapan Mali İşler Müdiremizle 8,5 yıl birlikte çalıştık. O müdiremiz daha sonra başka bir belediyeye müdür yardımcısı olarak gitti ve sonrasında da Avcılar’da CHP’den belediye başkan aday adayı oldu. İşini düzgün yapan birini ben neden işten çıkarayım? Cumhurbaşkanımızın da katılımıyla Büyükçekmece Belediyesi’nin orada yaptığımız mitingde de söyledim; İşini düzgün yapan insanlarla bizim bir derdimiz yok. Mesaisine gelip alın teri ile ekmeğini kazanıyor. Biz onun ekmeğini, alın terini korumakla mükellefiz. Bizler çalışanlarımızın siyasi düşüncelerine bakmayıp yaptıkları işe bakarız. AK Partili de olsa ve işini yapmıyorsa o da kendine yer baksın. Kimse kusura bakmasın, herkes aldığı maaşı hak edecek. En iyi AK Partili, AK Parti kazandığında belediyede en iyi çalışandır” dedi.

“Kuyruklu yalan”

Başkan Uysal Büyükçekmece’nin en büyük problemlerinden birinin de ulaşım olduğunu ve bu problemi Metrobüs ve metro ile çözeceklerini ifade ederek yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: Esnaf ziyareti yaptığım sırada bir vatandaşımız yanıma geldi, ‘Başkanım Büyükçekmece’ye metrobüs daha önce gelecekmiş ancak siz belediye başkanı olduktan sonra engel olmuşsunuz’ bize böyle anlatıyorlar dedi. Tam kuyruklu yalan. Neden? Ben 2017 yılının Ekim ayında göreve geldikten sonra bana sordular ‘metrobüs uzayacak mı ?’ Ben de teknik olarak mümkün değil çünkü metrobüs normalde günde 500-600 bin kişiyi taşımak üzerine tasarlanmış ama şu anda 900 bin kişi taşınıyor dedim. Biz o zaman metrobüsü uzatsak ne şimdiki binebilen insanlar binebilecekti ne de uzattığımız hat üzerinde ki insanlar rahat olarak binebilecekti. Uzattığımız zaman sistem işleyemez hale gelecekti. Ancak metrobüs yeni bir raylı sistem ile entegre ile olursa, yolcu yükü azalırsa o zaman olabilir demiştim. Geçtiğimiz hafta Gebze-Halkalı Banliyö hattını açtık. Dün de Mahmutbey-Mecidiyeköy hattının deneme seferleri başladı. 3-5 ay içerisinde orası da tam olarak hizmete girecek ve metrobüsün yolcu yükünü azaltacak. Bundan dolayı biz de metrobüs hattını Büyükçekmece’ye kadar uzatacağız. Geçmişte engel olmuş diyenler, sözlerimizi eksik aktarıp sizleri yanıltıyorlar, palavra atıyorlar. Metrobüs Silivri’ye kadar uzayacak ayrıca metroda gelecek” diye konuştu.