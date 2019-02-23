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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2019 09:17 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Uysal, Büyükçekmece’deki “imar sorununu” kökten çözeceklerini söyledi.
Büyükçekmece’de gün boyu bir dizi programa katılarak seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal, Tepecik Mahallesi’nde esnaf ziyaretleri yaparak halkın sorunlarını dinledi. Daha sonra Tepecik meydanında halka seslenen Uysal, Büyükçekmece’deki “imar sorununu” kökten çözecekleri söyledi. Halkın yoğun ilgisi ile karşılan Uysal vatandaşların sorunlarıyla tek tek ilgilendi.
“İlk işimiz imar sorununu çözmek olacak”
Büyükçekmece’de imar konusunda hiçbir adım atılmadığını söyleyen Mevlüt Uysal, ”Belde belediyeleri kapandı kapanalı burada bir şey yapılmadı desek yeridir. Oysa belde belediyelerinin kapatılma sebebi bütçelerinin olmaması sebebiyle işlerin daha hızlı yapılmasını sağlamaktı. Ama burada bir şey yapılmamış. Biz ilk olarak buranın imar sorununu çözeceğiz. Çünkü imar olamadan hiçbir şey yapılamıyor. Alt yapı hizmetlerinin yapılması için de imar sorununun çözülmüş olması gerekiyor. İnşallah ilk yapacağımız işlerimizden biri de insanlarımızın yağmur yağdığında evlerine çamura basmadan ulaşmalarını sağlamak olacak. Bunun için de hızlıca asfaltlama çalışmalarını yapacağız. Çünkü bunca zamandır şehirde yaşıyoruz deyip sokağında bu kadar çamur olan İstanbul’da başka bir yer yok. Siz oy vermediğiniz için cezalandırıldığınızı söylüyorsunuz ama sadece burada hizmet eksikliği yok ki. Büyükçekmece öyle güzel bir ilçe ki. Bir tarafı göl bir tarafı deniz. Bu kadar güzel bir ilçenin alt yapı hizmetleri olmadığından hali perişan” şeklinde konuştu.
“Büyükçekmece’de mezarlık yeri yok”
Büyükçekmece’nin temel sorunlarına çözüm bulmayı amaçlayan Uysal, vatandaşlardan gelen istek üzerine mezar yeri sıkıntısına da çözüm bulacağını söyleyerek, “Büyükçekmece’de vatandaşların bir başka büyük sorunu ise ‘mezar yeri’ bulma konusunda yaşanıyor. Büyükçekmece’yi kazandığımız zaman mezarlık yeri sorununu kökten çözeceğiz. Büyükçekmece kadar geniş alanları olan başka bir ilçe yok. İlçe belediyesi mezarlık işiyle ilgilenmediği için bu büyük bir problem olarak karşımıza çıkıyor. Burada bir cenazesi olan vatandaşa deniliyor ki, “sen Arnavutköy’e, sen Eyüp’e git” cenazesi olan adam bunu duyunca doğal olarak burnundan soluyor. Buradaki cenazesini başka bir ilçeye götürdüğü zaman mezarı nasıl bulacak? nasıl ziyaret edecek? bunlar hep sorun. 1 Nisan’dan sonra inşallah hep beraber herkesin memnun olacağı mezarlık yerine Büyükçekmece’ye kazandıracağız” diye konuştu.
Program sonunda Başkan Uysal Büyükçekmece halkını bugün TÜYAP Fuar Merkezi 8. HALL’de gerçekleştirilecek olan projeler tanıtım programına davet etti. "Yeni Bir Büyükçekmece" için kolları sıvadıklarını söyleyen Uysal, "25 kayıp yıla 25 dev proje" sloganı ile ilkleri ve enleri Büyükçekmece’yle tanıştıracaklarını ifade etti.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: ”Büyükçekmece’nin imar sorununu kökten çözeceğiz”
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