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AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz"

POLİTİKA HABERLERİ  | 15.02.2019 09:57 | Son Güncelleme

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında kadınlarla bir araya geldi.

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal: "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz"

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında kadınlarla bir araya geldi. Kumburgaz Mahallesi’nde bir kahvehaneyi de ziyaret eden Uysal bir vatandaşın, "sahil hattındaki iş yerlerini ve binaları yıkacak mısınız?" sorusuna ”Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz” diye cevap verdi.
31 Mart Yerel Seçim çalışmalarını sürdüren AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti Kadın Kolları’nın düzenlediği “Kadınlar Söz Sizde” programında partili kadınlarla Kamiloba Mahallesi’nde bir araya geldi. Ardından Kumburgaz Mahallesi’nde bir kahvehaneyi ziyaret eden Uysal vatandaşların sorunlarını dinledi.
Bir vatandaşın, "sahil hattındaki iş yerlerini ve binaları yıkacak mısınız?" sorusuna yanıt veren Uysal, "Yıkmaya değil yapmaya geliyoruz. Bunu söyleyenler 10 yıldır Büyükçekmece’ye hizmet etmediği için bu söylentiler çıkıyor. Biz buraları güzelleştireceğiz sahili, denizi, kumsala çeki düzen vereceğiz diyoruz. Bunlar yıkılacak anlıyorlar. Yıkmadan da güzelleşebileceğini biz Büyükçekmece halkına göstereceğiz. Biz insanlar sahile rahat insin sahilde gezebilsin diye çalışacağız. Geçmişte İstanbul’un en güzel sahillerine sahip olan Büyükçekmece sahilleri ne yazık ki günümüzde hali içler açısı durumda. Bu çıkan söylentilere kulak asmamak lazım zaten mekanlar kapatılacak, binaları yıkacak olsa şu an İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanıyım bunları yapabilirim ama bizim amacımız kimsenin günahını sevabını yazmak değil sadece hizmet getirmek" diye konuştu.
Bir vatandaşın, "İmar konusunda 2018’deki son Büyükşehir Belediyesi Meclis toplantısında oy birliğiyle Büyükçekmece’nin imar planları geçmişti. 1 yıldan fazladır Büyükşehir Belediyesi bizi bekletmektedir. Bunun sebebi nedir?” diye soru sorması üzerine Uysal, İmar Daire Başkanının acilen aranmasını istedi. İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı Bedri Sinan Gül’den durum hakkında bilgi alan Uysal, konuşmayı da bütün vatandaşlara dinletti.
İmar Daire Başkanı Bedri Sinan Gül, ilçe belediyesinin göndermiş olduğu planlardaki teknik hatalardan dolayı işleme konulmadığını söyleyerek, "Bu imar planları meclis tarafından karar alındıktan sonra müdürlüğümüze iletildiğinde baktık, plan içerisinde teknik hatalar vardı. Bu teknik hatalardan dolayı bu Şubat ayında bu planları yeniden meclisimize ilettik, teknik hataların düzeltilmesi için. Kararlar yazılırken bir takım teknik değerler hatalı yazılmıştı. Bunların düzeltilmesi ile ilgili yeniden meclisimize ilettik. Çünkü onlar o şekilde sorun olacaktı. Onların düzeltilmesine ilişkin çalışmalar yapılıyor. İtiraz olduğunda da iptal gerektiren sorunlarda vardı. Burada yapılacak yeniden bir düzeltme vatandaşlarımızın da lehine olacak" açıklamalarında bulundu.
Başkan Mevlüt Uysal ise hem vatandaşın hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi İmar Daire Başkanı’nın açıklamalarının ardından durumu değerlendirerek, "Şimdi diyorsunuz ki Büyükçekmece Belediyesi görevini yaptı, Büyükşehir Belediye niye yapmadı? 2008-2019 yılları arasını düşünün. Yaptığı şeyi hiç olsa da doğru yapsa meclisten çıkan bir şey, ki siz de belediyecisiniz büyük ihtimalle; meclisten bir şey ancak teknik hatadan dolayı geri döner. Teknik hata anlamında işlerini düzgün yapmamışlar ki bundan dolayı tekrar geriye dönmüş, vaziyet bu" ifadelerini kullandı.
Uysal sözlerini şöyle sürdürdü:
"Madem bu imar planı 1 yıldır ortadaydı ve hiç kimsenin bununla alakalı sesi çıkmadı da şimdi ben aday olunca mı imar planının geri döndüğü ortaya çıktı? Demek şu an bütün konuşulan konu bu. Siz de diyorsunuz ki ‘neden bu imzalanmamış?’ Yapılan iş düzgün yapılmamış, yapılan iş 3 gün sonra mahkemenin iptal edeceği bir şey ve bu millet daha fazla mağdur olacak. Artık bundan sonra düzenlemeler yapılacak ve sonrasında tekrar değerlendirilecek."

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal:

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal:

AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Uysal:

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