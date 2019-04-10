AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

Bayram Şenocak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini talep ettiğini, bununla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulduğunu duyurdu.
Şenocak, "YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.
YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız. pic.twitter.com/A3Bx8UNHNR— Bayram Şenocak (@bayramsenocak) 9 Nisan 2019