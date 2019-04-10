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AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

SEÇİM HABERLERİ  | 10.04.2019 04:26 | Son Güncelleme

AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçesini İstanbul İl Seçim Kurulu'a verdiklerini açıkladı.

AK Parti, Büyükçekmece için olağanüstü itiraz dilekçesini verdi

Bayram Şenocak, Twitter'dan paylaştığı mesajında, AK Parti'nin Büyükçekmece'deki seçimlerin yenilenmesini talep ettiğini, bununla ilgili olağanüstü itiraz dilekçesinin İstanbul İl Seçim Kurulu'na sunulduğunu duyurdu.

Şenocak, "YSK’nın gündemindeki B.Çekmece ilçemizin İBB Başkanlığı, İlçe Belediye Başkanlığı, İlçe Belediye Meclis Üyeliği seçimlerinin yenilenmesi talepli olağanüstü itiraz dilekçemizi İstanbul İl Seçim Kurulu Başkanlığı’na verdik. Yasal ve meşru itiraz hakkımızı sonuna kadar kullanacağız." ifadelerini kullandı.


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ak parti Bayram Şenocak İstanbul İl Seçim Kurulu

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