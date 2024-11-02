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AK Parti çalışmaları tamamladı: Meclis’e geliyor, cezalar artırılacak…

02.11.2024 12:32
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Son günlerde kamuoyunda oluşan suçlar karşısındaki cezasızlık algısı sonrası tartışmaların artması üzerine hükümet harekete geçti. Ruhsatsız silah taşıma ve çakar kullanımında cezalar artırılacak. AK Parti milletvekillerinin hazırladığı kanun teklifine göre, ruhsatsız silah taşıyanlara verilen hapis cezasının üst sınırı 4 yıla çıkarılacak. Yetkisiz çakar veya tepe lambası kullanımında uygulanan idari para cezası 150 bin liraya yükseltilecek. İşte detaylar…

AK Parti çalışmaları tamamladı: Meclis’e geliyor, cezalar artırılacak…

Yeni cezalar için düğmeye basıldı. İlk adım ruhatsız silah taşıma ve çakar kullanımı için atılacak. AK Parti milletvekillerince hazırlanan ve bu hafta Meclis Başkanlığına sunulması beklenen kanun teklifine göre, ruhsatsız silah taşımada hapis cezası artırılacak, yetkisiz çakar veya tepe lambası kullananlara verilen idari para cezası 150 bin liraya çıkarılacak.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler başkanlığında, İçişleri Bakanlığı ve güvenlik alanındaki kanun teklifinin çalışmaları tamamlandı.

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Bu hafta TBMM Başkanlığına sunulması planlanan teklife göre, namlu, tetik ve ateşleyici gibi silahların ana parçalarını satan, taşıyan veya ülkeye girişini sağlayanlara da hapis cezası verilecek.

Ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlara verilen hapis cezasının 1 yıl olan alt sınırı 2 yıla, 3 yıl olan üst sınırı da 4 yıla çıkarılacak. Böylece, ruhsatsız silah taşıyan ve bulunduranlar 2 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılacak.

Yetkisiz çakar ve tepe lambası kullanımında da caydırıcılığın sağlanması amacıyla idari para cezası artırılacak. Araçlarına çakar ve tepe lambası takanlara 150 bin lira idari para cezası verilecek.

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Ayrıca teklifte, sahil güvenlik, jandarma ve emniyet personelinin idari ve çalışma koşulları arasındaki farklılıkların giderilmesine yönelik düzenleme de bulunacak.

AABu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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