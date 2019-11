AK Parti Çanakkale İl Başkanı Gültekin Yıldız istifa etti

Yaklaşık 8 yıl önce AK Parti Çanakkale Merkez İl Yönetim Kurulu Üyesi olarak göreve başlayan, daha sonra ise AK Parti Çanakkale Merkez İlçe Başkanlığı ve AK Parti Çanakkale İl Başkanlığına getirilen Av. Gültekin Yıldız, bir mesaj yayımlayarak istifasını duyurdu.

Dün akşam genel merkez teşkilatlarından sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir ile 7. olağan kongre çerçevesinde yapılan görüşme sonrası bu kararı aldığını ifade eden Gültekin Yıldız, "İnşallah siyaseten verilen bu karar hem şahsım, hem de partimiz için hayırlara vesile olacaktır. Ülkemizin Gezi olayları, hendek olayları, 17-25 Aralık yargı kumpası, 15 Temmuz hain darbe girişimi , kur saldırıları, sınırımızda terör devleti kurma teşebbüsleri gibi bir çok zorluğu göğüslediği; görev üstlendiğim 2 bin 871 günlük bu uzun ve zorlu maratonda beni bir an için yalnız bırakmayan, desteğini esirgemeyen, kıymetli eşime, aileme ve 2. ailem demekle gurur duyduğum AK Parti Çanakkale teşkilatlarına teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Birçok insanın hayal dahi edemeyeceği bir görevi 2 Nisan 2018 tarihinden bu yana üstlendiği için gururlu olduğunu vurgulayan Yıldız, "Bu göreve beni layık gören, ülkeme, şehrime ve teşkilatlarımıza hizmet etme imkanı sunan Genel Başkanımız ve Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarımı sunuyorum. Kendisinin de her zaman söylediği gibi görev süremizce dik durduk ama dikleşmedik. Teşkilatı her şeyin üstünde gördük ve adamın adamı değil davanın adamı olduk. AK Parti’yi AK Parti yapan ilkeler çerçevesinde, kişilerin ve makamların geçici olduğunu bilerek millete hizmet rotamızdan zerre kadar sapmadık. Mahalle teşkilatlarımız başta olmak üzere, ilçe başkanlarımızla, 3 kademe ilçe yönetimlerimizle, belediye başkanlarımızla, belediye ve il genel meclis üyelerimizle birlikte görevden değil, canı gönülden partimize ve davamıza hizmet ettik. İl Başkanı olarak görev aldığım 24 Haziran genel seçiminde teşkilatlarımızın olağan üstü gayreti ile ucu ucuna değil ilk defa en yakın rakibimize 13 bin gibi bir oy farkı atarak, eze eze Çanakkale’de birinci parti olduk ve meclise 2 milletvekili gönderdik" dedi.