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AK Parti Çankaya adayı Türkmen: Seçimi kadınlarımızın desteği ile kazanacağım

POLİTİKA HABERLERİ  | 06.03.2019 12:13 | Son Güncelleme

CUMHUR İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, müzisyenler ile sokak sokak gezerek, kutlayacaklarını söyledi.

AK Parti Çankaya adayı Türkmen: Seçimi kadınlarımızın desteği ile kazanacağım

Gizem KARADAĞ- Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)- CUMHUR İttifakı Çankaya Belediye Başkan adayı Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü, müzisyenler ile sokak sokak gezerek, kutlayacaklarını söyledi. Türkmen, "Bu seçimi kadınlarımızın desteği ile kazanacağım. Çankaya’ya kocaman bir kadın vicdanı, gözü ve kadın eli getireceğim" dedi.
Çankaya'da seçim çalışmalarını sürdüren AK Partili Amber Türkmen, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Çankayalı kadınlar için sürpriz program gerçekleştirecek. Türkmen, müzisyenler ile sokak sokak gezecek ve kadınlar gününü müzikle kutlayacak.
'BU SEÇİMİ KADINLARIMIZIN DESTEĞİ İLE KAZANACAĞIM'
Türkmen, kadın aday olarak bir başkasının huzur ve refahı için çalışmanın tüm övgülerin üzerinde olduğunu söyledi. Türkmen, "Benim başka çarem yok. Bu seçimi kadınlarımızın desteği ile kazanacağım. Çankaya’ya kocaman bir kadın vicdanı, gözü ve kadın eli getireceğim. Kadınlar önemlidir. Ben de bir kadın aday olarak yaşadığım yere hizmet etmenin şansı ile karşı karşıyayım. Tüm alanlarda kadınlarımızı görmek istiyoruz. Özellikle karar alma mekanizmalarında daha fazla sayıda kadınımızın olmasını gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü nüfusumuzun yüzde 50’den fazlası kadındır. Makamları, mevkileri, görevleri ve karar mekanizmalarını da aynı oranda ortaklaşmamız gerektiğini düşünüyorum" dedi.
'KADINLARIN ÜLKEMİZE FAYDA SAĞLAMALARINI SAĞLAYACAĞIZ'
Kadınları güçlendirmek üzere çok ciddi çalışmalara kadınlar ile birlikte imza atmak istediklerini belirten Türkmen, "Kadınlarımızla ilgili projelerim var. 124 mahallemizde kadını güçlendirme merkezlerimiz olacak. Kadınların üretime doğrudan dâhil olmalarını, ürettiklerini direkt pazara sürmelerini, kooperatifler aracılığıyla hem kendi keselerine hem de ülkemize fayda sağlamalarını inşallah hep birlikte sağlayacağız" diye konuştu.
'BU ÖZEL GÜNÜ MÜZİKLE KUTLAYACAĞIZ'
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde özel bir etkinlik gerçekleştireceklerini kaydeden Türkmen, "Çankayalı kadınların bu özel gününü müzikle kutlayacağız. Müzisyenlerimiz sokak sokak gezip, onlara olan sevgimizi ve duygularımızı müzik aracılığıyla iletecekler" dedi.
AK Partili Türkmen, sosyal medya üzerinden başlattığı '#kadinelidegdiginde' kampanyası ile kadın eli değince güzelleşen her şeyin fotoğraflarını paylaşıp, göndermelerini beklediğini söyledi. Türkmen, en çok beğenilen fotoğrafı 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde yayınlayacaklarını bildirdi.

FOTOĞRAFLI

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