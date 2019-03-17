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AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Türkmen: "Sandıktan sürpriz bir sonuç çıkacak"

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 17:13 | Son Güncelleme

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Çok güzel bir seçim süreci geçirdik.

AK Parti Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen, "Çok güzel bir seçim süreci geçirdik. Sandıktan sürpriz bir sonuç çıkacak onu bekliyorum" dedi.
Cumhur İttifakı Çankaya Belediye Başkan Adayı Amber Türkmen’in katılımlarıyla Çanakkale Zaferi’nin 104. yıl dönümü anma etkinliği düzenlendi. Çanakkale türküsü, müzik ve şiir dinletisinin ardından Türkmen, Mustafa Kemal Atatürk’ü ve tüm şehitleri rahmetle yad ettiğini dile getirdi. Türkmen, Yeni Zelanda’da meydana gelen cami saldırısında hayatını kaybedenlere ise Allah’tan rahmet diledi.
İhlas Haber Ajansı’na (İHA) seçime ilişkin değerlendirmede bulunan Türkmen, çok güzel bir seçim süreci geçirdiklerini söyledi. AK Parti teşkilatlarına ve ekip arkadaşına teşekkür eden Türkmen, en büyük teşekkürü ise Çankayalılara etti. 31 Mart için çok heyecanlı olduğunu dile getiren Türkmen, "Sandıktan bir sürpriz sonuç çıkacak onu bekliyorum" vurgusunu yaptı.
Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki’nin işinin ehli biri olduğunu ifade eden Türkmen, Özhaseki’nin şehircilik ve belediyecilik konusundaki tecrübelerinin Ankara’yı beklediğini söyledi. Türkmen, Çankaya ilçe belediyesi olarak Özhaseki’nin projelerine katkı sağlayacaklarını da ekledi. Türkmen, "Eğer bir belediye başkanı işini iyi yapıyorsa, insanlar mutluysa, zaten içeri girmez, o gülen gözlerin mutluluk ifadelerini her gün duymak ister. Emin olun ben de öyle olacağım" şeklinde konuştu.
Türkmen, etkinliğin ardından vatandaşlarla bir araya gelerek sohbet etti ve fotoğraf çektirdi.

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