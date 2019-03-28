AK Parti Çatalca adayı Üner: Yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceğiz

İSTANBUL,(DHA) - ÇATALCA AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, ilçede yerel ekonomiyi turizm ile güçlendireceklerini belirterek, "Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi ivedilikle uygulamaya alacağız" dedi.

Çatalca AK Parti Belediye Başkan adayı Mesut Üner, 31 Mart yerel seçimlerinde kendisinin seçilmesi halinde ilçe için yapacakları projeleri anlattı. Doğa turizmini canlandıracaklarının altını çizen Mesut Üner, "Doğa turizmindeki nimetleri katma değere dönüştüreceğiz. Çatalca’mızın doğa turizminde sunduğu nimetleri değerlendireceğiz. Yerel ekonominin gelişmesinde önemli bir imkân olarak turizmin gelişmesini teşvik edecek, bu alana yatırım yapacağız. Bu amaçla dinlenme, eğlenme ve sportif aktivitelerin gerçekleştirebileceği Macera Parkı ve Kamping projemizi ivedilikle uygulamaya alacağız" ifadelerini kullandı.

Çatalca’da Ormanlı Mahalle’sinde yamaç paraşütü yapıldığını söyleyen Üner, "Çünkü Türkiye’nin en güzel hava akımının olduğu yer Ormanlı Mahallemizde bulunuyor. Buraya gelen insanlarımıza günü birlik değil de kamp yapacakları alanlar oluşturacağız. Bu sayede hem de oradaki insanlarımıza da katkı sunması manasında bir proje olacak" dedi.