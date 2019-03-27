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AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: Bütün halkımıza hizmet edeceğiz

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.03.2019 11:57 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner," Her gittiğim yerde tüm vatandaşlar artık hizmete oy vereceğini söyledi.

İSTANBUL, (DHA)- AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner," Her gittiğim yerde tüm vatandaşlar artık hizmete oy vereceğini söyledi. 1 Nisandan itibaren biz parti rozetimizi kenara koyacağız, bütün halkımıza hizmet edeceğiz” dedi.

Atatürk Spor Kompleksi’nde gerçekleştirilen 'Halk Buluşması' programı AK Parti 3’üncü Bölge Milletvekili Nevzat Şatıroğlu, AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner ve çok sayıda vatandaşın katılımıyla gerçekleştirildi. Kur’an tilavetiyle başlayan program konuşmaların ardından son buldu.

“10 YILDIR YAPILMAYAN BİR HİZMET VAR”

Çatalca’ya hizmete hazır olduğunun altını çizen Mesut Üner, "10 yıldır yapılmayan bir hizmet var. Her gittiğim yerde tüm vatandaşlar artık hizmete oy vereceğini söyledi. 1 Nisa'ndan itibaren biz parti rozetimizi kenara koyacağız, bütün halkımıza hizmet edeceğiz. Çatalca’da hep beraber yaşıyoruz. Hayat 1 Nisan'dan sonra da devam edecek. Oy veren, vermeyen bütün vatandaşlarımızdan Allah razı olsun” ifadelerini kullandı.

“SEÇİMDE ÇATALCA’YA HİZMET NOKTASINDAN BAKALIM”

Birlik ve beraberlik çağrısı yapan Mesut Üner, “Her yerde birbirimiz görüyoruz, tanıyoruz. Söylemlerimize çok dikkat etmeliyiz. Siyasetin içimizdeki akrabalık bağlarına zarar vermemesi lazım. Herkesin görüşüne saygılıyım ve sizden de bunu istiyorum. Hayatın zorluklarını beraber yürüyerek çektiğimiz bu yollarda siyaset bizi bozmamalı, siyaseti kavga aracı olarak görmemeliyiz. Bu seçimde hangi partiden olursanız olun, ideolojik noktadan bakmayalım. Çatalca’ya hizmet getirmek noktasından bakalım” şeklinde konuştu.

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