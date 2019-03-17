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AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: Çatalca’ya hizmet için geliyoruz

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.03.2019 10:21 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca’nın Ormanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: Çatalca’ya hizmet için geliyoruz

İSTANBUL, (DHA) -AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, Çatalca’nın Ormanlı Mahallesi sakinleriyle bir araya geldi. Üner yaptığı konuşmada, "Biz Çatalca’ya hizmet için geliyoruz. Çatalca’nın Mesut Üner’e ihtiyacı yok, hizmete ihtiyacı var" dedi.

AK Parti Belediye Başkan Adayı Üner, Çatalca’nın Ormanlı Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. Kalabalığa ayrıntılı bir şekilde projelerini anlatan Üner, Çatalca’nın hak ettiği hizmetten mahrum kaldığını belirtti. Herkesle tek tek selamlaşan Üner, vatandaşlarla sohbet ederek sıkıntılarını da dinledi. Buluşmaya çok sayıda vatandaş katıldı.

“ÇATALCA İÇİN GÜZEL PROJELERİMİZ VAR”

Projelerini vatandaşlarla paylaşan Başkan Adayı Üner, “Çatalca’da 39 adet mahallemiz var ve elimizden geldiği kadar hepsini ziyaret etmeye çalışıyoruz. Ormanlı mahallesi hep özeldi bizim için. Yüzde 60’a yakın belki daha fazla oy aldığımız bir mahalle. Ve şu an koruma altında olduğu için yapılaşmanın da olmadığı için çok özel bir mahalle. Ormanlı mahallesinin çok güzel pirinci var. Çatalca’da şu an marka olma noktasında. Bunu geliştirmek için projelerimiz var. Ve mahallemizle bunu paylaşıyoruz. Ayrıca çok güzel bir Ormanlı Sahilimiz var. Çatalca’da tüm köylerimizin özelliklerine göre projelerimizi yaptık. Ve halkımızla paylaşmaya başladık” ifadelerini kullandı.

“ÇATALCABELEDİYESİ’NİN 80 MİLYON BORCU VAR”

Çatalca’nın hak ettiği hizmetlerden mahrum kaldığını belerten Üner, “Çatalca Belediyesi 2014 yılında köylerimize giderek, hazırladığı hizmet kitapçığını dağıttı. Bu kitapçıkta 30’a yakın proje vardı. Hiçbir tanesi yapılmadı. Gençlik merkezi, üniversite, hayvan barınağı, mesire alanı, çevre düzenlemesi gibi şeyler vaat etmişlerdi. Fakat hiçbiri yapılmadı. Çatalca’da 10 yılda 60 milyona yakın bir bütçeyi harcadılar. 80 milyon TL’nin üzerinde bir borç yaptılar. Bu borçları sorunca da kendilerine ‘bu borçtan size ne’ deniyor. Şu anda Çatalca Belediye Başkanı sağlık problemleri yaşıyor. AK Parti camiası olarak şifa diliyoruz. Biz Çatalca’ya hizmet için geliyoruz. Çatalca’nın Mesut Üner’e ihtiyacı yok, hizmete ihtiyacı var” dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: Çatalca’ya hizmet için geliyoruzAK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Üner: Çatalca’ya hizmet için geliyoruz

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