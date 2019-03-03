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AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı'ndan Çatalca'ya 'tren' sözü

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.03.2019 16:53 | Son Güncelleme

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı'ndan Çatalca'ya 'tren' sözü

İSTANBUL,(DHA) - AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner, "Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz. Kültür merkezi açıp vatandaşa kurs olanağı sağlayacağız, engelli vatandaşlarım için tesis inşa edeceğiz" dedi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı Mesut Üner katıldığı bir etkinlikte seçim çalışmalarına ilişkin açıklamada bulundu.

Ulaşım açısından kolaylaştırıcı planlamalar yaptıklarını söyleyen Üner, "Halkalı-Sirkeci banliyö tren hattı gibi, Halkalı-Çatalca banliyö tren hattını getireceğiz. İnsanlarımız oradan direkt istedikleri yere gidebilecekler. Kültür merkezi inşa edeceğiz, kadınlarımıza kurs verilecek. Engelli vatandaşlarımız için tesisyapacağız. Mevcut yönetim 10 yıldır bir hizmet yapmadığı halde sizlerden bir 5 yıl daha vakit istiyor, takdir sizindir" diye konuştu.

İŞKUR gelecek, tarım kooperatifi projesi ile istihdam ve gelir artacak

Daha sonra Çakıl Mahallesi'nde esnafla bir araya gelen bulunan Mesut Üner, mahallenin muhtarı Saffet Esen’i makamında ziyaret etti. Muhtar’ın “Havalimanına 50 bin kişi alınacakmış, her köyden 5’er, 10’ar kişi alınsa iyi olur. Mahallemize İŞKUR getirilmesini talep ediyoruz. Tarım kooperatifi getirilmesini istiyoruz" şeklindeki isteklerini not alan Üner şunları ifade etti:

"İŞKUR gelecek, taleplerinizi yerine getireceğiz. Tarım kooperatifi konusunda ise projelerimizi açıkladık. Bu konuda ciddi yol aldık. Seçim sonrası hemen harekete geçiyoruz. Gelir seviyesini artıracak şekilde planlarımız hazır. İstihdam en önemli sorunlarımızdan biri. Bu konuya da özel olarak ilgi gösteriyoruz."

Program Çakıl Mahalle’sinde ikamet eden Tanrıverdi ailesine taziye ziyareti sonrası sona erdi.

AK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı'ndan Çatalca'ya 'tren' sözüAK Parti Çatalca Belediye Başkan Adayı'ndan Çatalca'ya 'tren' sözü

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