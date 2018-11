AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki 'Benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanlarım her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir' diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım." dedi.

AK Parti'nin kurulduğundan beri "Türkiye'nin en büyük partisi" olarak 14 seçim ve halk oylamasından birinci çıkmayı başardığına işaret eden Erdoğan, "İşte bu müktesebatla ülkemizin geleceğinin de inşasını üstlenen AK Parti kadroları, her konuda bilgi ve birikim sahibi olmak zorundadır. Teşkilatlarımızda görev alan her arkadaşımız, birer siyasi temsilci olmanın ötesinde, birer kanaat önderi ve dava insanı olarak milletimizle aramızdaki en güçlü bağı temsil etmektedir. Kendini AK Parti'li olarak gören her arkadaşımız, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla çalışmalarını yürütmelidir." diye konuştu.

Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vuran AK Parti'nin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmasını, gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edebilmesini ancak bu şekilde sağlayabileceklerine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"AK Parti'liler koşacak ki Türkiye yürüsün, AK Parti'liler günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Parti'liler 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Parti'liler her konuda proje üretecek ki ülkemizde yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün.