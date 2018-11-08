Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Diyoruz ki dikey mimari yok, yatay mimari. Önce mescit, sonra sosyal donatı alanları, yani okul vesaire bunlar, onun ardından oralarda çevrecilik, yeşillendirme ve bu arada da inşaların devamı. Bunu böyle yapacağız. Oraya vatandaş yerleştiği zaman bakacak ki 'Benim mescidim, okulum, sosyal donatı alanlarım her şey var ve her taraf maşallah çevrecilik noktasında bitmiş, buraya da yerleşilir' diyecek. AK Parti'nin çevrecilik, şehircilik anlayışı bu. Bunu göstermemiz lazım." dedi. Erdoğan, partisinin genel merkezinde "Dünya Şehircilik Günü" kapsamında düzenlenen AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı'ndaki konuşmasında, bu toplantılardaki istişarelerin, bilgilendirmelerin dalga dalga tüm il, ilçe, beldelere ve mahallelere kadar yayılacağına inandığını söyledi. "Sıfır Atık" ve "Şehrim 2023" projeleri gibi çalışmalar hakkında katılımcıların bilgilendirileceğini belirten Erdoğan, Sıfır Atık Projesi ile ilgili vakıf kurarak, bu konuda güçlü bir sivil toplum kuruluşuna sahip olmayı hedeflediklerini bildirdi.

AK Parti'nin kurulduğundan beri "Türkiye'nin en büyük partisi" olarak 14 seçim ve halk oylamasından birinci çıkmayı başardığına işaret eden Erdoğan, "İşte bu müktesebatla ülkemizin geleceğinin de inşasını üstlenen AK Parti kadroları, her konuda bilgi ve birikim sahibi olmak zorundadır. Teşkilatlarımızda görev alan her arkadaşımız, birer siyasi temsilci olmanın ötesinde, birer kanaat önderi ve dava insanı olarak milletimizle aramızdaki en güçlü bağı temsil etmektedir. Kendini AK Parti'li olarak gören her arkadaşımız, 'benim olmadığım yerde kimse yoktur' duygusuyla çalışmalarını yürütmelidir." diye konuştu. Türkiye'nin son 17 yılına damgasını vuran AK Parti'nin, Türkiye'yi 2023 hedeflerine ulaştırmasını, gençlere 2053 ve 2071 vizyonlarını emanet edebilmesini ancak bu şekilde sağlayabileceklerine değinen Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "AK Parti'liler koşacak ki Türkiye yürüsün, AK Parti'liler günün 24 saati, yılın 365 günü çalışacak ki Türkiye üretmeye, gelişmeye, kalkınmaya devam etsin. AK Parti'liler 81 milyonun her birinin gönlüne girecek ki milletimizin teveccühü hep yanımızda olabilsin. AK Parti'liler her konuda proje üretecek ki ülkemizde yatırımlar kesintisiz bir şekilde sürsün.

AK Parti'liyim diyorsak bizlere durmak, duraksamak, gaflete düşmek, boşa vakit geçirmek, gönül kırmak, medeniyetimize ve kültürümüze mugayir herhangi bir davranış içinde olmak haramdır. Sizlere düşen sadece ülkemizin ve milletimizin büyümesi, ilerlemesi, kalkınması yolunda çalışmak, milletimizle partimiz arasındaki bağı sürekli güçlendirmektedir. 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri'nden de sizlerin özellikle gayreti, milletimizin teveccühü ve Allah'ın izni sayesinde inşallah alnımızın akıyla çıkacağımıza inanıyorum." - "Hepsinde ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız" Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendine vatan yaptığı coğrafyaları imar ve inşa eden, kültürünü ve medeniyetini sürekli ileriye taşıyan bir milletin mensubu olunduğunu vurguladı. Bazılarının "göçebe" kavramı üzerinden Türk milletini iğnelemeye kalktığına dikkati çeken Erdoğan, "Halbuki biz sadece bir coğrafyadan, bir başkasına gitmekle kalmamış, aynı zamanda yerleştiğimiz her yeri abad etmiş bir milletiz. Bugün gidin Orta ve Güney Asya'ya, Kafkasya'ya, Balkanlar'a, Akdeniz ve Karadeniz havzalarına hepsinde de ecdadımızın bıraktığı izlere rastlarsınız." değerlendirmesinde bulundu.

Erdoğan, Nazım Hikmet'in "Davet" isimli şiirinin "Dörtnala gelip Uzak Asya'dan Akdeniz'e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim." dizesini okuyarak, şunları söyledi: "Evet, uzaklardan gelmiş olsak da Akdeniz'e kısrak başı gibi uzanmış ve ayak bastığımız her yere mührümüzü vurmuşuzdur, biz böyle bir milletiz. Üstelik ecdadımız sadece şehirleri inşa etmekle kalmamış, onlara kendi ruhunu da üfleyerek hepsini de bize ait hale getirmiştir. Mesela Fatih Sultan Mehmet Han İstanbul'u fethettiğinde bazıları bu şehrin kimliğinin, kültürel yapısının bozulacağını öne sürdü. Halbuki tam tersi oldu, biz İstanbul'u kendi kimliğimizle daha da geliştirdik, İstanbul da bizi aynı şekilde zenginleştirdi." Erdoğan, tüm şehirlerde taşla toprak arasında, eksiğiyle fazlasıyla insanın kültürünün, gönül dünyasının zenginliklerinin de görüldüğünü belirterek, eskilerin "Bir şehri aziz kılan, o şehrin sakinleridir." sözüyle şehirle insan arasındaki bu ilişkiyi anlattığını kaydetti. - "Dikey mimari yok, yatay mimari"