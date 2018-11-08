AK Parti Çevre, Şehir ve Kültürden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Yerel seçimlerde yalnızca adaylar, isimler ya da siyasi partiler yarışmayacak aslında. Şehirlere bakış açıları da yarışacak. Adaylar belirlendikten sonra adayların şehir için ne söylediği, ne vadettiği çok çok önemli bir başka başlık olarak ortaya çıkacak." dedi.

Karaaslan, parti genel merkezinde gerçekleştirilen "AK Parti Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığı Eğitim ve İstişare Toplantısı"na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bugünün 8 Kasım Dünya Şehircilik Günü olduğunu anımsatan Karaaslan, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın toplantıya katılımının ve verdiği mesajların önemine dikkati çekti.

Türkiye'de hiçbir partide Çevre, Şehir ve Kültür Başkanlığının olmadığını vurgulayan Karaaslan, "Sadece üç kavramı içinde barındıran değil, aynı zamanda şehirle çevre ve kültürü entegre eden, üçünü bir arada harmanlayan, değerlendirilen bir bakış açısını da temsil etmekte." diye konuştu.

Bugünü özel kılan bir başka konunun da Türkiye'de ilk kez Türk Standartları Enstitüsü tarafından "iklim dostu kuruluş sertifikası"nı AK Parti Genel Merkezi olarak almış olmaları olduğunu dile getiren Karaaslan, sözlerini şöyle sürdürdü: