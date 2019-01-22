HABER

AK Parti Cihanbeyli ilçe yönetimi istifa etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 22.01.2019 12:58 | Son Güncelleme

KONYA Cihanbeyli'de, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.

AK Parti Cihanbeyli ilçe yönetimi istifa etti

KONYA, (DHA)- KONYA Cihanbeyli'de, AK Parti İlçe Başkanı Serdar Karaburun ve yönetim kurulu üyeleri görevlerinden istifa etti.
İlçe Başkanı Serdar Karaburun, 2010 yılından itibaren yürüttüğü görevinden, yönetim kurulu üyeleri olarak kendi istekleri doğrultusunda istifa ettiklerini açıkladı. Karaburun, "2010 yılından bugüne kadar davam diye inandığım değerlere sahip çıkmak adına ilçemizde AK Parti İlçe Başkanı olarak yapmış olduğum göreve, il teşkilatımız ve ve AK Parti Genel Merkez ile yaptığımız istişareler neticesinde son vermiş bulunmaktayız'' dedi.

FOTOĞRAFLI

PARTNERAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftlerAşkın yaş engeline takılmadığı ünlü çiftler
Aydın'ın Söke ilçesinde CHP'den 26 istifaAydın'ın Söke ilçesinde CHP'den 26 istifa
Kamer Genç'in vefatının 3. yılıKamer Genç'in vefatının 3. yılı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Yıldız futbolcu taşıyan uçak kayboldu

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

Karamollaoğlu'ndan Abdullah Gül açıklaması

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

15 Temmuz'da otelinde kalmıştı! Adaylığını resmen açıkladı...

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Özdil'den 2500 liralık kitap eleştirilerine yanıt

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Hadise'den Murat Boz paylaşımı! 'Muratım, kasları ve ben'

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimize promosyon olarak dağıtacağız

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Yılmaz Özdil'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bira yanıtı

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Özgür Özel'in Ankara'yı sarsan iddiasına Binali Yıldırım'dan yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Kamer Genç'in vefatının 3. yılı

Soylu'nun 'Adam ol, sen de cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Soylu'nun 'Adam ol, cevap ver' sözlerinin ardından açıklama

Ordu'nun Çaybaşı Belediye Başkanı İsmet Yanık AK Parti'den istifa etti

AK Parti'de istifa depremi! Aday gösterilmeyince...

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

MHP 200 belediye başkan adayını açıkladı

Melih Gökçek: Artık bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Gökçek: Bazılarının ipliğini pazara çıkarmanın zamanı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

Böyle uyardı: Sayın Erdoğan... Yeni saldırı geliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.