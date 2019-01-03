AK Parti Çorum İl Başkanı Karadağ, görevinden istifa etti (2) - Yeniden

Serkan BARIŞ/ÇORUM, (DHA) - AK Parti Çorum İl Başkanı Mehmet Karadağ, düzenlediği basın toplantısında, görevinden istifa ettiğini açıkladı. Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj, diye adlandırılabilecek süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz" dedi.

AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinde 3 yıldır bulunan ve 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimde belediye başkanı adayı gösterilmesi beklenen Mehmet Karadağ, beraberindeki AK Parti Çorum milletvekilleri Ahmet Sami Ceylan, Oğuzhan Kaya ve Erol Kavuncu ile basın toplantısı düzenledi. İl Başkanlığı binasında açıklamalarda bulunan Karadağ, "Siyasi kumpas ya da şantaj, diye adlandırılabilecek bir süreçle karşı karşıya kaldık. Bunları Allah'a havale ediyorum. Biz onlara hakkımızı helal etmiyoruz. Şahsımız üzerinden AK Parti'nin Çorum'da yerel seçimlerde başarısız olması için çalışan bir ekip ruhudur bu. Sonradan gelişen hadiselere baktığımızda, bu kez şahsımızı bırakıp, AK Parti'nin bazı isimleri üzerinden aynı oyunun devam ettirilmeye çalışıldığını görmekten üzüntü duyuyoruz. Buna alet olan ve 'AK Parti'liyim' diyen kardeşlerimiz varsa derhal bu düşünceyi terk etmelidir" diye konuştu.

'YOL ARKADAŞLARIMI HİÇBİR ZAMAN SATMADIM'

Yaşadığı süreçle ilgili savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu belirten Mehmet Karadağ, AK Parti Çorum İl Başkanlığı görevinden istifa ettiğini açıkladı. Bu süreçte görevde kalmayı etik bulmadığını kaydeden Karadağ, "Bu sürecin içerisinde uzaktan, yakından ilgisi ve alakası olan herkesin cezalandırılması için gereği neyse sonuna kadar kararlıyım. Genel merkezimize 2 kez sözlü olarak, 1 hafta önce de yazılı olarak bu sürecin il başkanı kimliğim altında götürülmemesi, baskı unsuru olarak görülmemesi, partimizin bu konuda zarar görmemesi için İl Başkanlığı'nda bulunmayı etik bulmadım ve istifamı sundum. Şimdiye kadar hiçbir çete ve benzeri oluşuma prim vermedim. Hiçbir şekilde belden aşağı siyasetin içerisinde olmadım. Net oldum, mert ve dürüst oldum. Yol arkadaşlarımı hiçbir zaman satmadım. Bundan sonra da bu tavrımı devam ettireceğim" dedi.

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