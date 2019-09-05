HABER

AK Parti, Davutoğlu ve 3 eski milletvekiline tebligatlarını gönderdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2019 23:08 | Son Güncelleme

AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi.

Fatih POYRAZ-Besti KARALAR/ANKARA, (DHA)- AK Parti, Merkez Yürütme Kurulu (MYK) kararı ile kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ve eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi.

AK Parti, kesin ihraç istemiyle Merkez Disiplin Kurulu'na sevk ettiği Ahmet Davutoğlu, eski milletvekilleri Selçuk Özdağ, Ayhan Sefer Üstün ile Abdullah Başçı’nın sözlü ve yazılı savunmalarını almak üzere tebligatlarını gönderdi. AK Parti Disiplin Kurulu Başkanı ve Adıyaman Milletvekili Ahmet Aydın, söz konusu tebligatı akşam saatlerinde postaya verdiklerini söyledi. Öte yandan tebligatta, ihracı istenen kişilerin disipline sevk edilme gerekçeleri anlatıldı. AK Parti’nin iç tüzüğünde yer alan ve disipline götürme gerekçeleri maddeler halinde anlatıldı. Tebligatta AK Parti’nin iç tüzüğüne dayanarak ‘partinin genel ilkelerine aykırı davranan, kamuoyunda partiyi rencide eden açıklamalarda bulunulması’ gerekçeleri gösterildi. Tebligatta, özellikle Ahmet Davutoğlu’nun son günlerde AK Parti ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik yaptığı eleştirilerin de yer aldığı öğrenildi. Aynı şekilde eski milletvekillerinin de son dönemde AK Parti’ye yönelik karalama açıklamaları da tebligatta yer aldı.

SÜREÇ NASIL İŞLEYECEK?

Tebligat adı geçen kişilere ulaştıktan sonra verilen süre içerisinde sözlü ya da yazılı savunmaları beklenecek. Daha sonra disiplin kurulu yeniden toplanarak söz konusu kişilerin ihraç edilip edilmeyeceğine karar verecek.

Öte yandan, AK Parti tarihinde kesin ihraç istemiyle disiplin kurulana sevk ettiği üyelerin tamamı ihraç edildi.

BTC’nin İşlem Hacmi DüşüyorBTC’nin İşlem Hacmi Düşüyor
4 milyon lira bir kişiye çıktı!4 milyon lira bir kişiye çıktı!
Oğlunu öldüren baba tutuklandıOğlunu öldüren baba tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

Müge Anlı'da olay itiraf! 'Ormanda ilişkiye girdik'

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

İstanbul ve Ankara için dikkat çeken ‘kayyum’ yorumu!

Sahte trafik cezası uyarısı

Sahte trafik cezası uyarısı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Kanlı pusu böyle görüntülendi! Her şeyi itiraf etti

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

Peş peşe gelen seçim çağrıları sonrası Feyzioğlu'ndan açıklama

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

4 ilde dev operasyon! Gözaltılar var

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

Son dakika tatil fırsatları erken rezervasyon fiyatları ile Tatilbudur'da!

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

İnternetten tanıştığı kızla buluşmak için gitmişti ama...

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
5 Eylül 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

4 milyon lira bir kişiye çıktı!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

İmamoğlu'ndan Yenikapı'daki araçlarla ilgili ilk açıklama

Lübnan'ın Ankara Büyükelçisi Dışişleri Bakanlığı'na çağrıldı

Lübnan Büyükelçisi Dışişleri'ne çağrıldı

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Yenikapı'ya getirilen araçlar çok konuşulmuştu! 'İstanbul'a hizmeti durdurmuş durumdalar'

Son dakika: HDP’li Lice Belediye Başkanı gözaltına alındı

HDP'li başkan gözaltına alındı!

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

Yasak bölgede kıskıvrak yakalandılar! 9 gözaltı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.