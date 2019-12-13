AK Parti'de 2 isim istifa etti! Haberler peş peşe geldi

AK Parti'nin Muş İli Bulanık İlçe Başkanı Ali Bulut, partisinden istifa ettiğini açıkladı. Konu ile ilgili açıklama yapan Ali Bulut, 2004'ten beri AK Parti teşkilatı üyeliğinden sandık kurul üyeliğine kadar, belediye meclis üyeliğinden mahalle temsilciliğine kadar çeşitli kademelerde hizmette bulunduğunu belirterek, “2011’de aday olup 6 oyla kaybettiğim ilçe başkanlığını seçiminden sonra, tekrar AK Parti çalışmalarında bulundum. 2014 kongresiyle ilçe başkanlığı görevi bana verildi. 2014’ten 2019 yılına kadar geçen bu süreçte onurumla şerefimle bu partiye hizmetkarlık ettim. Ben bu mutfakta yetişen bir AK Parti elemanı olarak her gün sahada olduğum gibi şimdide aynen sahadayım. Şimdiye kadar bütün seçimlerde partimin başarısı için sürekli sahada aktif olarak çalıştım. Şimdiye kadar onurumla yürüttüğüm görevimden ayrılıyorum. Bundan sonra partimin vereceği her türlü görevi almaya ve hizmet etmeye hazırım" şeklinde konuştu.

BİR İSTİFA HABERİ DE BALIKESİR'DEN

Balıkesir'in Altıeylül AK Parti İlçe Başkanı Ayhan Atahan'da istifa ettiğini duyurdu. İlçe Başkanlığı görevini 2017 yılından beri yürüten Ayhan Atahan, AK Parti Genel Merkezi ve yeni seçilen İl Başkanı Ekrem Başaran ile yaptığı görüşmeler sonrası istifa ettiğini açıkladı.