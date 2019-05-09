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AK Parti'de 23 Haziran'da hedef sandığa gitmeyen seçmen

SEÇİM HABERLERİ  | 09.05.2019 09:35 | Son Güncelleme

AK Parti'de İstanbul seçimi için hazırlıklar başladı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yaptığı görevlendirme neticesinde genel başkan yardımcıları İstanbul'da çalışmalara başladı. Öncelikli hedef sandığa gitmeyen seçmenler. Ayrıca İstanbul'da yaşayan farklı illerden seçmenler için de özel bir strateji oluşturulacak.

AK Parti, 23 Haziran İstanbul seçimi için çalışmalara başladı. Yüksek Seçim Kurulu'nun iptal kararının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanan merkez yürütme kurulunda görevlendirmeler yapıldı. İstanbul'daki koordinasyonu AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki yapacak. Ayrıca İstanbul itiraz sürecini yürüten Seçim İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz da İstanbul'da görevlendirilen isimler arasında. Yavuz'un kampanya süresince Erdoğan'ın uyarıları doğrultusunda özellikle seçimin teknik kısımları, seçmen listesi, sandık kurulları gibi konularda ve sandık başlarında görevlendirilecek teşkilat mensupları ile çalışmalar yapması bekleniyor.

Kampanya için Mahir Ünal'a görevlendirme

İstanbul seçimi sürecinde kampanyadan da sorumlu isim de AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal olacak. Kullanılacak dil, ön plana çıkarılacak başlıklara göre oluşturulacak kampanya süresince Ünal da İstanbul’da görev yapacak. Ayrıca teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Erkan Kandemir gibi pek çok isim de İstanbul'da görev alacak.

HEDEF SANDIĞA GİTMEYEN 1 MİLYON 700 BİN SEÇMEN

HEDEF SANDIĞA GİTMEYEN 1 MİLYON 700 BİN SEÇMEN
CNN TÜRK'ün edindiği bilgiye göre; Erdoğan'ın öncelikli olarak sandığa gitmeyen yaklaşık 1 milyon 700 bin seçmene yönelik çalışmalar yapılmasını istediği öğrenildi. Cumhurbaşkanı'nın gerekirse tek tek bu seçmenlerle görüşülerek sandığa gitmelerinin sağlanmasını istediği belirtildi. Özellikle İstanbul'da listelerden ötürü küsenler, beğenmeyenlerin de bu süreçte ikna edilmeleri için de adımlar atılacağı ifade edildi. Ayrıca sandık başında 31 Mart'taki sıkıntıların yaşanmaması için görev alacak olanlara özel eğitimler de verilecek.
Ayrıca, İstanbul'da nüfusun yoğun olarak yaşadığı farklı illerden seçmenler içinde özel bir çalışma yapılacak. Ağırlıklı bulunan illerin il başkanları ve milletvekilleri 23 Haziran'a kadar İstanbul'da kendi hemşerileri ile bir araya geleceği toplantılar düzenlenecek. Bu kapsamda Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden teşkilatların İstanbul'a çağrıldığı öğrenildi.
Tüm bu çalışmalara ilişkin ilk değerlendirme de Cuma günü Erdoğan başkanlığında toplanacak en üst karar alma organı olan Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda ele alınacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önümüzdeki günlerde de Cumhur İttifakı'ndaki ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile de bir görüşme yapması bekleniyor.
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ak parti 23 haziran seçimleri

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