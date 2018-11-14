Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

AK Parti’de üç döneme takılan 92 isim var, biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si ise belde belediye başkanı. İşte o isimler;
İşte AK Parti'de üç döneme takılan belediye başkanları
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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti’de üç döneme takılan tek büyükşehir belediye başkanı.
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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da üçüncü dönemini dolduran tek il başkanı. İstanbul ve Ankara’da üç döneme takılan toplam 12 ilçe başkanı bulunuyor.
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BEYOĞLU
Ahmet Misbah Demircan
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BAHÇELİEVLER
Osman Develioğlu
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ÜMRANİYE
Hasan Can
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ZEYTİNBURNU
Murat Aydın
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KAĞITHANE
Fazlı Kılıç
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GÜNGÖREN
Şakir Yücel Karaman
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BEYKOZ
Yücel Çelikbilek
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ANKARA ALTINDAĞ
Veysel Tiryaki
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KAHRAMANKAZAN
Lokman Ertürk
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AKYURT
Gültekin Ayantaş
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ÇAMLIDERE
Caner Can
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