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Ak Parti'de 3 dönem kuralına takılan belediye başkanları kimler?

POLİTİKA HABERLERİ  | 14.11.2018 09:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fransa dönüşü uçakta, iç gündeme ilişkin konuştu. Erdoğan, yerel seçimlerde 3 dönem kuralını uygulayacaklarını söyledi, dördüncü dönem için başka ilçeleri işaret etti.

AK Parti’de üç döneme takılan 92 isim var, biri büyükşehir, biri il, 63’ü ilçe, 27’si ise belde belediye başkanı. İşte o isimler;

İşte AK Parti'de üç döneme takılan belediye başkanları

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Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu AK Parti’de üç döneme takılan tek büyükşehir belediye başkanı.
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Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da üçüncü dönemini dolduran tek il başkanı. İstanbul ve Ankara’da üç döneme takılan toplam 12 ilçe başkanı bulunuyor.
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BEYOĞLU

BEYOĞLU
Ahmet Misbah Demircan
4 / 13

BAHÇELİEVLER

BAHÇELİEVLER
Osman Develioğlu
5 / 13

ÜMRANİYE

ÜMRANİYE
Hasan Can
6 / 13

ZEYTİNBURNU

ZEYTİNBURNU
Murat Aydın
7 / 13

KAĞITHANE

KAĞITHANE
Fazlı Kılıç
8 / 13

GÜNGÖREN

GÜNGÖREN
Şakir Yücel Karaman
9 / 13

BEYKOZ

BEYKOZ
Yücel Çelikbilek
10 / 13

ANKARA ALTINDAĞ

ANKARA ALTINDAĞ
Veysel Tiryaki
11 / 13

KAHRAMANKAZAN

KAHRAMANKAZAN
Lokman Ertürk
12 / 13

AKYURT

AKYURT
Gültekin Ayantaş
13 / 13

ÇAMLIDERE

ÇAMLIDERE
Caner Can
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Anahtar Kelimeler:
akp belediye başkanlığı

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