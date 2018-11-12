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AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

POLİTİKA HABERLERİ  | 12.11.2018 14:09 | Son Güncelleme

AK Parti'de aday adaylığı başvuruları 16 Kasım'a kadar uzatıldı.

AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.

Kaynak: AA

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