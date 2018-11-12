AK Parti'de aday adaylığı süresi 16 Kasım'a uzatıldı

AK Parti'de bugün sona erecek 2019 Mahalli İdareler Seçimleri belediye başkanlığı aday adaylığı başvuruları, 16 Kasım Cuma 17.00’ye kadar uzatıldı.
Kaynak: AA
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