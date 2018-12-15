AK Parti'de aday telaşı!

Daha önce aday gösterileceği açıklanan İl Sağlık Müdürü İskender Gençer’in kamudan istifa etmemesi nedeniyle Muğla’da yeni bir isim arayışına giren AK Parti’nin, Manisa için adı geçen eski AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ’ı bu şehre kaydırabileceği konuşuluyor.

Cumhuriyet'ten Emine Kaplan'ın haberine göre, Muğla ve Aydın’da adayları belirlemek için anket çalışması yapılırken, AK Parti kulislerinde, düşük bir olasılık olarak görülse de CHP’li Bodrum Belediye Başkanı Mehmet Kocadon’un Muğla için adı dillendiriliyor. Aydın’da KİT Komisyonu Başkanı Mustafa Savaş’ın adı öne çıkıyor. Ancak Ankara’ya aday gösterilen Mehmet Özhaseki ile İstanbul’a aday gösterilecek TBMM başkanı Binali Yıldırım’ın seçimi kazanmaları durumunda vekil sayısı 288’e düşecek olan AKP, komisyonlarda çoğunluğu kaybetme riski nedeniyle üçüncü milletvekilini de aday gösterme eğiliminde olmadığı kaydediliyor.

