AK Parti'de adayların kaderleri buna bağlı! 'Tamam' ya da 'devam' için kritik 5 soru!

Milliyet'ten Kıvanç El'in haberine göre AK Parti kurmaylarının verdiği bilgiye göre, 18 Kasım’daki temayül yoklamasında bir ilke imza atılacak. 160 bin delege kağıtlarda işaretleme yapmayacak. Delegeler kendilerine verilen manyetik kartlar ile il ve ilçelerde kurulan bilgisayarlara giriş yaparak belirlenen anketleri dolduracak. Bu sonuçlar ise daha önce olduğu gibi yaklaşık 10 gün içerisinde değil oylamanın biteceği 16.30’dan hemen sonra alınabilecek.

81 ile dair ilçelerle birlikte sonuçlar ise aynı gün akşam saat 18.00’de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a sunulacak. Kurmaylar, “Bu yöntem diğer partilere de örnek olacak bir sistem. Kabin kurulması, tek tek sayılması, günlerce sürmesi gibi birçok konudan tasarruf sağlanacak. 3 ton kağıt tasarrufu da sağlanacak. Toplamda 250 bin lira gibi bir maliyetten kurtulacağız. Bu de bir temayül yoklamasında defalarca kullanılacak manyetik kartların maliyetinin çıkarılması demek” açıklamasında bulundu. AK Parti kurmayları bu sistemin oturması ve altyapısının hazırlanması halinde genel seçimlerde kullanılmasının da mümkün olduğunu söyledi.