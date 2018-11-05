HABER

AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak

POLİTİKA HABERLERİ  | 05.11.2018 11:55 | Son Güncelleme

AK Parti'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. Genel merkezin halen görev yapan 800 AK Partili belediye başkanından kimleri aday göstereceği merak edilirken, bu başkanların adaylık başvurusu yapamayacağı öğrenildi.

AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak

AK Parti yerel seçimlerde aday göstereceği isimlerle ilgili çalışmayı hızlandırırken, kasım ayı boyunca partinin genel merkezinde hummalı bir çalışma yürütülecek.

BAŞVURU ÜCRETİ

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktanlması suretiyle yapılacak. Kişiler hiçteşkilata gelmeden de internet üzerinden "Ön Başvuru" da bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (Kesin Başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecek.

Adaylar başvuruya eklenecek olan; sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge ve askerlik durum belgesini e-Devletten de alabilecekler.

Büyükşehir ve il belediye başkan adaylıkları için başvuru aidatı İl Başkanlığı hesabına; ilçe ve belde belediye başkan adaylıkları ve meclis üyelikleri için başvuru aidatı İlçe Başkanlıklarının hesabına yatırılacak.

MEVCUT BAŞKANLAR BAŞVURUDA BULUNMAYACAK

Mevcut belediye başkanları başvuruda bulunamayacak. Türkiye genelinde 800 belediye başkanı bulunan parti, 18 büyükşehir, 49 il ve 558 ilçeyi belediye başkanları aracılığıyla yönetiyor. Aday adayı olmak isteyen kamu görevlileri ve teşkilat mensupları için YSK'nın son tarih 1 Aralık 2018'dir. Ancak müracaat etmek isteyenler istifalarını vermek zorundalar.

TEŞKİLAT TEMAYÜL YOKLAMASI YAPILACAK

Kasım ayı içinde, müracaatların alınmasından sonraki bir tarihte yapılacak. Burada da e-temayül sistemi şeklinde yeni bir usul uygulanacak. Tüm Türkiye'de bir günde, 10:00-16:00 saatleri arasinda gerçekleştirilecek.

Saat 16:00'da Temayül Yoklaması sonlandırılır sonlandınlmaz sonuçlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne düşecek.

Bu uygulamayla kağıt ve malzeme israfının önüne geçilecek. Mesela bir temayül için yaklaşık 3 ton kağıt (Yaklaşık 100 bin TL) tasarruf edilmiş olacak. Ayrıca torba, iplik, mum vs. gibi malzemelere de ihtiya kalmayacaktır. (GazeteVatan)

PARTNERGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlülerGöğüsleriyle Hollywood'a damga vurmuş ünlüler
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorumABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum
Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyorYerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti aday yerel seçim mart 2019 2019 seçimleri

En Çok Okunan Haberler

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Kocasıyla birlikte iş adamını tehdit etti: Görüntüleri internette yayarım

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Ekim ayı enflasyon rakamları açıklandı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

Meğer estetik güzeliymiş! Gizem Hatipoğlu'nun fotoğrafı şaşırttı

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

ABD'den 'en sert yaptırım' kararı! İlk yanıt sert oldu

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

İlginizi Çekebilir

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

İstanbul için yapılan son ankette çarpıcı sonuçlar (AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, HDP son oy oranları)

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

MHP lideri Devlet Bahçeli talimat verdi: Meclis'ten geçecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AK Parti teşkilatına MHP uyarısı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Devlet Bahçeli'den sürpriz 29 Ekim kararı!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum

ABD'nin İran kararına Türkiye'den ilk yorum

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Yerel seçimde İstanbul için flaş iddia: İbre kayıyor

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Ankara ve İstanbul adayları kim olacak? İşte AK Parti ve CHP'de öne çıkan isimler

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

Binali Yıldırım aday olacak mı? 'İstanbul' sorusuna gülümseyerek yanıt

CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

CHP'li başkan istifa etti, AK Parti'ye geçti!

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

Yerel seçim öncesi Mediar Araştırma'dan ilk anket! AK Parti'ye 'artık oy vermem' diyenlerin oranı...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.