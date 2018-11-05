AK Parti'de adaylık başvuru süreci başladı! O isimler başvuru yapamayacak

AK Parti yerel seçimlerde aday göstereceği isimlerle ilgili çalışmayı hızlandırırken, kasım ayı boyunca partinin genel merkezinde hummalı bir çalışma yürütülecek.

BAŞVURU ÜCRETİ

Yerel seçimlerde büyükşehir belediye başkanı aday adaylarından 10 bin, nüfusu 100 binin üzerinde olan il belediye başkanı aday adaylarından 5 bin, nüfusu 100 bin ve daha az olan il belediye başkanı aday adaylarından 3 bin lira alınacak. Kadın ve genç adaylar, belirlenen aidatların yarısını, engelli adaylar ise dörtte birini ödeyecek.

BAŞVURU ŞEKLİ

Başvurular aksecim.akparti.org.tr adresi üzerinden, istenilen belgelerin de sisteme aktanlması suretiyle yapılacak. Kişiler hiçteşkilata gelmeden de internet üzerinden "Ön Başvuru" da bulunabilecek ancak başvuru işlemini kesinleştirmek için (Kesin Başvuru) ilgili teşkilat birimine uğrayarak sistemden çıkarılan başvuru formunu bizzat imzalamaları gerekecek.

Adaylar başvuruya eklenecek olan; sabıka kaydı, eğitim durumunu gösterir belge ve askerlik durum belgesini e-Devletten de alabilecekler.