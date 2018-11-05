AK Parti'de adaylık başvurularının başladığı gün Erdoğan'dan sürpriz ziyaret

AK Parti'de Mart 2019'da yapılacak yerel seçimler için adaylık başvuruları bugün başladı. MHP'nin Cumhur İttifakı'ndan ayrılarak İstanbul için Bedrettin Dalan ismini gündeme getirmesiyle İstanbul için yarışın kızışması beklenirken, gözler AK Parti'ye çevrildi.

İSTANBUL'DA İKİ İSİM ÖNE ÇIKTI

AK Parti'de mevcut belediye başkanların adaylık başvurusu yapamayacağı belirtilirken, İstanbul adaylığı için TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Numan Kurtulmuş isimleri öne çıktı.

ERDOĞAN'DAN SÜRPRİZ ZİYARET

Adaylık başvurularının bugün başlamasıyla kulisler yeniden hareketlenirken, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sürpriz bir hamle geldi.

Programında olmamasına rağmen Erdoğan, İstanbul İl Başkanlığı'na giriş yaptı. Erdoğan'ın adaylık sürecini yakından takip edeceği ve adaylar üzerinde istişare yapacağı belirtiliyor.



