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AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

SEÇİM HABERLERİ  | 27.11.2018 08:18 | Son Güncelleme

AK Parti'de kritik gün! Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün yapılacak AK Parti Meclis Grup Toplantısı'nda aralarında Ankara ve İzmir'in de olduğu 20 belediye başkan adayını açıklayacak. Erdoğan, hafta sonu yapılan törende 40 belediye başkanını açıklamıştı.

AK Parti'de Ankara, İstanbul ve 18 ilin belediye başkan adayı açıklanıyor!

AK Parti'nin 16'sı büyükşehir 40 il belediye başkan adayını hafta sonu törenle açıklayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında da Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 20 ilin adayını daha ilan edecek. Erdoğan, merakla beklenen İstanbul adayını ise Güney Amerika ziyaretinin ardından duyuracak.

HANGİ İLLERİN ADAYLARI AÇIKLANACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün; Ankara, İzmir, Balıkesir, Trabzon, Eskişehir, Hatay, Konya, Mardin, Muğla ve Sakarya Büyükşehir, Afyonkarahisar, Bingöl, Çanakkale, Çankırı, Çorum, Karaman, Muş, Uşak, Yozgat ve Sivas belediye başkanlarını açıklayacak.

İSTANBUL İÇİN TÖREN DÜZENLENECEK

Ankara ve İzmir adayının bugün açıklanmasının ardından gözlerin çevrildiği İstanbul adayının ise Erdoğan'ın Güney Amerika seyahati sonrasında duyurulması bekleniyor.

İstanbul'da ilçelere yönelik çalışmaların sürdüğü ve bu ilçelere yönelik görüşmelerin tamamlanmasının ardından İstanbul adayının da törenle açıklanacağı kaydedildi.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
işlem çok basit .. halk oyunu kullanırken iki seçeneği var.. ya terör yandaşlarına ya da vatanını sevenlere oy verecek...parti ismi vermiyorum..kim alınıyorsa lafın adresi--hedefi odur...
Bahcelide AKP nin toplantisina katlmalı.toplantıya isallah davet etmislerdir.
DOLAR 6 OL
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