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AK Parti'de başkan adayları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

SEÇİM HABERLERİ  | 21.11.2018 13:41 | Son Güncelleme

AK Parti'nin 40 il ve ilçe için belediye başkan adaylarının cumartesi günü Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak. Öte yandan olası AK Parti-MHP ittifakıyla ilgili de 9 il iddiası ortaya atıldı.

AK Parti'de başkan adayları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği bilgiye göre; AK Parti'de belediye başkan adayları cumartesi günü saat 13:00'da açıklanacak.

Perşembe ve cuma günü karar adaylara tebliğ edildikten sonra adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.

AK PARTİ- MHP İTTİFAKI

Canova, olası bir AK Parti- MHP ittifakı hakkında da bilgiler verdi.

Canova şöyle konuştu: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor.

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Okuyucu Yorumları 6 yorum
akp nin şansı hiç yok bu seçimlerde
Haddime degil ama,çok tutuştu bunların etekleri. Galiba bir dönemin sonu geldi.Beyhude çırpınırlar ve bir donem daha gidebilirlerse ne mutlu onlara.
stepne başı olmadan seçime giremez ii parti ye paspas olacak yoksa 3 il için neler yapıyor
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