AK Parti'de başkan adayları ne zaman açıklanacak? Tarih belli oldu!

CNN TÜRK Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın verdiği bilgiye göre; AK Parti'de belediye başkan adayları cumartesi günü saat 13:00'da açıklanacak.
Perşembe ve cuma günü karar adaylara tebliğ edildikten sonra adaylar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından duyurulacak.
AK PARTİ- MHP İTTİFAKI
Canova, olası bir AK Parti- MHP ittifakı hakkında da bilgiler verdi.
Canova şöyle konuştu: Ankara, İstanbul, İzmir, Osmaniye, Mersin, Adana, Manisa, Antalya, Bursa'yla ilgili itifak yapılması konuşuluyor.
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