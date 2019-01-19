HABER

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

SEÇİM HABERLERİ  | 19.01.2019 12:01 | Son Güncelleme

AK Parti’nin Balıkesir Burhaniye belediye başkanı adayını açıklamasının ardından AK Parti İlçe Başkanı Onur Bedir, ilçe yönetimi ile birlikte görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu.

AK Parti'de 'Ben'ci aday' krizi! Topluca istifa ettiler

AK Parti Balıkesir İl Başkanlığı tarafından dün düzenlenen aday tanıtım toplantısında, Cumhur İttifakı’nın kentin 20 ilçesindeki belediye başkan adayları açıklandı. Burhaniye’de ise mevcut Belediye Başkanı Necdet Uysal tekrar aday gösterildi. Bunun üzerine AK Parti Burhaniye İlçe Başkanı Onur Bedir, sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak kendisinin ve ilçe yönetiminin görevlerinden istifa ettiğini duyurdu.

"BEN'Cİ ADAY"

Başkan Bedir, yaptığı yazılı açıklamada aday Necdet Uysal ile göreve geldikleri günden bu yana anlaşmazlıklar yaşadıklarını ve Uysal’ın ben merkezli biri olduğunu belirterek şunları söyledi:

“AK Parti Genel Merkezimizce Burhaniye Belediye Başkan Adayı olarak, Necdet Uysal tekrar aday olarak gösterilmiştir. Bu ahvalde ve mevcut duruma göre; ilçe yönetimi olarak, partimizin ilke ve esasları üzerinde kaynaşma ve anlaşma yaşayamadığımız Burhaniye Belediye Başkanı Adayı Necdet Uysal ile yerel seçimlere iki kutuplu olarak girmemiz partimiz için isabet olmayacağı gibi başarıda getirmeyecektir.

‘Ben değil , biz’ anlayışını da tesis edemediğimiz AK Parti belediye başkan adayımızın; yerel seçimlerde kendi yönetim ekibini kurarak yoluna devam etmesi ve de sahip olduğumuz etik değerler açısından, İlçe Yönetim Kurulu üyelerimiz ile yaptığımız istişareler sonucunda, AK Partimizin Burhaniye İlçemizde başarısı ve bekası için istifa etme kararı almış bulunmaktayız.”

Kaynak: Sözcü

PARTNERHer ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!Her ne yapıyorsanız hemen bırakın ve bu tweetleri okuyun!
AK Parti’nin Manisa adayları belli oldu! Cengiz Ergün detayıAK Parti’nin Manisa adayları belli oldu! Cengiz Ergün detayı
Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildiFlaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ak parti Balıkesir Burhaniye yerel seçim seçim 2019

En Çok Okunan Haberler

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

KKTC'de 'bayrak' krizi! Cumhurbaşkanı Akıncı'ya 'istifa et' çağrısı

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

İrem Derici yeni imajıyla şaşırttı!

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

G.Saray ve F.Bahçe'ye transferde kötü haber

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

Bayrampaşa'da feci olay! 3 işçinin cansız bedeni bulundu

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

3. köprü yolunda yolcu otobüsü devrildi!

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

Soylu, seçimde oy kullanacak Suriyelilerin sayısını açıkladı

İlginizi Çekebilir

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Yağ aldırmak isteyenler dikkat! Sonrası daha önemli!

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Kürsüde bozkurt işareti yapan İYİ Partili aday kendinden geçti

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

Acele edin! Bu cep telefonlarındaki fiyatlar stokları tüketiyor!

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

'AK Parti'nin anketlerinde bile 8-9 puan önde'

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

AK Parti Ankara'da büyük değişiklik!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
AK Parti’nin Manisa adayları belli oldu! Cengiz Ergün detayı

AK Parti’nin Manisa adayları belli oldu! Cengiz Ergün detayı

AK Parti ve MHP'nin Çeşme adayı, adaylıktan çekildi

Flaş gelişme! AK Parti ve MHP'nin ortak adayı çekildi

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde 55 milletvekiliyle yeni parti iddiası

Abdullah Gül bombası! 5'inci ayın 5'inde yeni parti iddiası

MHP'nin ihraç ettiği milletvekili İYİ Parti ve CHP'nin ortak adayı oluyor!

MHP'nin ihraç ettiği milletvekili ortak aday oluyor!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler: Kazanamazsak kazığa oturturlar!

AK Parti'li başkandan dikkat çeken sözler

Numan Kurtulmuş'dan AK Parti anketleriyle ilgili açıklama: İstanbul ve Ankara'da...

AK Parti anketleriyle ilgili açıklama: İstanbul ve Ankara'da...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.