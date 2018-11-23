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AK Parti'de bir ilk!

SEÇİM HABERLERİ  | 23.11.2018 07:43 | Son Güncelleme

AK Parti'de bir ilk yaşanacak. Mart 2019 yerel seçimlerinde aday gösterilecek isimler kampa alınacak. Bütün isimler netleştikten sonra kamp süreci başlayacak. Adaylara bütçe yönetimi ve seçmenle ilişkiler gibi konularda eğitim verilecek.

AK Parti'de bir ilk!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından, tüm isimlerin netleşmesiyle birlikte bir ilke imza atılarak başkan adayları kampa alınacak. Adaylara 'gönül belediyeciliği' anlatılacak. Ayrıca bütçe yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve seçmenle ilişkiler konusunda eğitim verilecek.

TECRÜBE PAYLAŞIMI

Yenişafak gazetesinden Fazlı Şahan'ın haberine göre, seçildikten sonra da belediye başkanlarına halka hizmet verme noktasında benzer eğitimler devam edecek. Bu sayede adaylar, önceki tecrübelerden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek. Adayların belirlenmesi sonrasında gerçekleşmesi planlanan kampta, seçim çalışmalarıyla ilgili de adaylara öneriler sunulacak. Adaylardan toplumun tüm kesimlerine, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını anlatmaları istenecek. Yine adayların söylemler konusunda tutarlı olmaları ve söylem birliğine dikkat etmeleri de istenecek.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
rant ve yolsuzluk nasıl yapılır onlarıda eğitimde alsınlar
Düşük profillilere profil verilecek:)
ysk seçimler için para vermeyip maliyeyi boş yere soymasa nice atamalar olur. herkes tvde çıkıp oturum yapsa daha heycanlı bilincli bir toplum yetişir
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