AK Parti'de bir ilk!

AK Parti'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adayları açıklamasının ardından, tüm isimlerin netleşmesiyle birlikte bir ilke imza atılarak başkan adayları kampa alınacak. Adaylara 'gönül belediyeciliği' anlatılacak. Ayrıca bütçe yönetimi, kaynakların doğru kullanımı ve seçmenle ilişkiler konusunda eğitim verilecek.

TECRÜBE PAYLAŞIMI



Yenişafak gazetesinden Fazlı Şahan'ın haberine göre, seçildikten sonra da belediye başkanlarına halka hizmet verme noktasında benzer eğitimler devam edecek. Bu sayede adaylar, önceki tecrübelerden yararlanarak halka daha iyi hizmet götürecek. Adayların belirlenmesi sonrasında gerçekleşmesi planlanan kampta, seçim çalışmalarıyla ilgili de adaylara öneriler sunulacak. Adaylardan toplumun tüm kesimlerine, AK Parti’nin belediyecilik anlayışını anlatmaları istenecek. Yine adayların söylemler konusunda tutarlı olmaları ve söylem birliğine dikkat etmeleri de istenecek.

