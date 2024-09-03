HABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. AK Parti’de ‘değişim’ için düğmeye basılıyor! Erdoğan ilk işareti vermişti…

AK Parti’de ‘değişim’ için düğmeye basılıyor! Erdoğan ilk işareti vermişti…

03.09.2024 08:50
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yerel seçimlerde alınan sonucun ardından AK Parti’de başlayan ‘değişim’ çalışmaları için bugün resmen harekete geçileceği öğrenildi. Bugün yapılacak MKYK toplantısında AK Parti’deki birinci gündem konusunun kongre olacağı belirtildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 'Yorulan dinlensin soluklansın' sözleri sonrası AK Parti’de yaşanacak ‘değişim’ şimdiden merak konusu oldu. İşte detaylar...

AK Parti’de ‘değişim’ için düğmeye basılıyor! Erdoğan ilk işareti vermişti…

AK Parti'de değişim hazırlığı uzun bir süredir devam ediyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü etkinliğinde 'Yorulan dinlensin soluklansın' demişti. Kapsamlı değişim için adımlar atılıyor.

Teşkilatlarda ve özellikle ana kademede bir değişim bekleniyor. Yeni revizyonda gençlerin ön planda olması bekleniyor. MKYK toplantısı yapılacak, AK Parti'deki birinci başlık kongre! 2025 yılının Mayıs ayında kongrenin yapılması bekleniyor.

Vitrin yenilenecek, kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımında daha fazla genci konumlandıracak. Yeni yüzler göreceğiz. Bununla birlikte AK Parti'de A takımının Mayıs'taki kongrede değişmesi bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Recep Tayyip Erdoğan ak parti mkyk
En Çok Okunan Haberler
Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Osimhen transferine Icardi'den ilk tepki! Okan hocayla görüştü

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Kayıp Narin olayı intikam cinayeti mi? Amcanın ifadesi ortaya çıktı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

Narin Güran onlardan sadece biri… Fatih Altaylı ‘işin daha vahim tarafı’ diyerek anlattı

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

İmzalar havalimanında apar topar atıldı! Kerem Aktürkoğlu resmen Benfica'da...

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Narin sonrası bir kayıp kız ihbarı daha!

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

Eşiyle küstü,evine gitmedi! Otomobilinde ölü bulundu

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Okula ve Şehre Dönüş Fırsatları başladı! Çok satan ürünler indirimde

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Düzinelerce köpeğe tecavüz edip işkenceyle öldürdü

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

Stanley indirimi başladı! Dayanıklılık, şıklık ve kalite bir arada...

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.