AK Parti’de ‘değişim’ için düğmeye basılıyor! Erdoğan ilk işareti vermişti…

AK Parti'de değişim hazırlığı uzun bir süredir devam ediyor, Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'taki kuruluş yıldönümü etkinliğinde 'Yorulan dinlensin soluklansın' demişti. Kapsamlı değişim için adımlar atılıyor.

Teşkilatlarda ve özellikle ana kademede bir değişim bekleniyor. Yeni revizyonda gençlerin ön planda olması bekleniyor. MKYK toplantısı yapılacak, AK Parti'deki birinci başlık kongre! 2025 yılının Mayıs ayında kongrenin yapılması bekleniyor.

Vitrin yenilenecek, kulis bilgilerine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan A takımında daha fazla genci konumlandıracak. Yeni yüzler göreceğiz. Bununla birlikte AK Parti'de A takımının Mayıs'taki kongrede değişmesi bekleniyor.Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır