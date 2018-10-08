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AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2018 07:49 | Son Güncelleme

AK Parti'nin Kızılcahamam'daki kampında Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili olarak tartışma yaşandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kızdığı belirtilen tartışmada, bir vekilin 'Dönüşleri hızlandırılmalı, bazı bölgelerde ciddi sıkıntılar yaratıyorlar' dediği öne sürüldü.

Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Dönüşleri hızlandırılmalı, bazı bölgelerde ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar” diyen milletvekiline, “Bizim yaklaşımımız ensar-muhacir anlayışı. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Meseleye böyle bakılmasına üzüldüm” diye kızdığı belirtildi.

"SAHAYI BOŞ BIRAKMAYIN"

Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan onca yatırım ve hizmetin oya yansımadığını belirterek, teşkilatlara “sahayı boş bırakmayın, hizmetleri anlatın” uyarısında bulundu.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moderatörlüğünde tüm bakanlara milletvekillerinin sorular yönelttiği “genel istişare ve değerlendirme” toplantısıyla sona erdi.

KAHKAHAYA BOĞULDULAR

Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanı aday adaylarının genç, dinamik ve enerjik olması gerektiğini anlatırken ‘kısa, kel, göbekli olmaması lazım’ demesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Çok alındım, beni tarif ediyor” diye espri yapması salonu kahkahaya boğdu.

ERDOĞAN'I KIZDIRAN SÖZLER

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun, Suriyelilerin geri dönüşlerinde artış olduğunu anlattığı sırada bir milletvekili, “Dönüşler hızlandırılmalı, bazı bölgelerde çok ciddi sıkıntıya yol açıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar?” dedi. Bunun üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, olaya sadece bir yönüyle bakılmamasını isteyerek, “Onların da bize kazandırdıkları var. Bizim yaklaşımımız, ensar-muhacir anlayışı. 3.5 milyon insan, biz onlara ev sahipliği yapıyoruz. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Böyle bir hava oluşmasını üzüldüm. Böyle düşünmek ensarlığa uygun değildir. Bayramda ateş olmuyor. O süreci değerlendirerek yurtlarını, yuvalarını görüyorlar, orada kalanlar da oluyor. Bu anlamda izin veriliyor” dedi.

İçişleri Bakanı Soylu da, Zeytin Dalı operasyonundan sonra dönüşlerin olduğunu, ancak bazı bölgelerde insanların dönebilecekleri ve yaşayabilecekleri bir yer olmadığını belirterek, dönüşlerin azlığının bundan kaynaklandığını söyledi. Erdoğan, savaşın tamamıyla bittiği bölgelerde güvenlikli büyük şehirlerin yapılabileceğini, böylece daha güvenli bir yaşamın sağlanabileceğini belirtti. Bazı milletvekillerinin de sigortasız ve daha az paraya çalıştırılmaları nedeniyle iş sahiplerinin Suriyelileri tercih ettiğini, bunun da toplumda huzursuzluk ve rahatsızlık yarattığını söylemesi üzerine Erdoğan, Aile ve Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın konuyla ilgili gerekli çalışmaları yapmasını istedi.

"HİZMET OYA DÖNMÜYOR"

Doğu ve Güneydoğu’daki kayyım sürecini anlatan Erdoğan, yapılan tüm yatırım ve hizmetlere karşın bölgede partinin oy alamadığını kaydederek bölgeye yönelik özel bir çalışma yapılmasını istedi. Bazı vekillerin “Teşkilatlar ile kayyımlar arasında koordinasyon sıkıntısı var. Kayyımlar kendileri devletmiş gibi bir hava yaratıyor, o yüzden partiye yansıması olmuyor. Açılışlara bizi çağırmıyorlar, sonradan haberimiz oluyor” demeleri üzerine Erdoğan, “Siz de sahayı boş bırakmayın, vatandaşa yaptıklarımızı anlatın” dedi.

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Okuyucu Yorumları 4 yorum
AĞZINA SAĞLIK VEKİLİM... BAYRAMDA GİDEBİLİYORLARSA, SORUN YOK DEMEKTİR.... ACİL GONDERİN BUNLARI, HUZURUMUZU BOZDULAR....
Allah seni ıslah etsin.
dur kardeşim dur. suriyeliler dursun. biz gidelim. ananıda al git diyen tayyippppppp akıllı ol.
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