AK Parti'de Erdoğan'ı kızdıran 'Suriyeli' tartışması

Hafta sonu gerçekleşen AK Parti'nin Kızılcahamam Kampı'nda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın, “Dönüşleri hızlandırılmalı, bazı bölgelerde ciddi sıkıntı yaratıyorlar. Bayramda gidebiliyorlarsa niye dönüyorlar” diyen milletvekiline, “Bizim yaklaşımımız ensar-muhacir anlayışı. Biz aynı durumda olsaydık ne yapardık? Meseleye böyle bakılmasına üzüldüm” diye kızdığı belirtildi.

"SAHAYI BOŞ BIRAKMAYIN"



Cumhuriyet gazetesinden Emine Kaplan'ın haberine göre, Erdoğan, Doğu ve Güneydoğu’ya yapılan onca yatırım ve hizmetin oya yansımadığını belirterek, teşkilatlara “sahayı boş bırakmayın, hizmetleri anlatın” uyarısında bulundu.

AK Parti’nin Kızılcahamam kampı, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın ekonomiye ilişkin sunumu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın moderatörlüğünde tüm bakanlara milletvekillerinin sorular yönelttiği “genel istişare ve değerlendirme” toplantısıyla sona erdi.

KAHKAHAYA BOĞULDULAR



Kampta, Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki’nin belediye başkanı aday adaylarının genç, dinamik ve enerjik olması gerektiğini anlatırken ‘kısa, kel, göbekli olmaması lazım’ demesi üzerine Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın “Çok alındım, beni tarif ediyor” diye espri yapması salonu kahkahaya boğdu.