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AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.11.2018 13:20 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yerel seçimlerde 3 dönem kuralının uygulanacağını açıklamasının ardından 'AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek?' sorusunun yanıtı merak edilmeye başlanırken, üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 ismin olduğu öğrenildi.

AK Parti'de hangi belediye başkanları aday gösterilmeyecek İşte o isimler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek 'Halk değişim istiyor' dedi. AK Parti'de üç dönemdir üst üste belediye başkanlığını sürdüren 92 isim var. Bunlardan 1'i büyükşehir, 1'i il, 63'ü ilçe ve 27'si ise belde belediye başkanı...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fransa dönüşü uçakta yaptığı açıklamada yerel seçim adayları belirlenirken 3 dönem kuralının uygulanacağını söyleyerek ''Halk değişim istiyor" diye konuştu.

92 BAŞKAN 3 DÖNEM KURALINA TAKILIYOR

Yerel seçim adaylığı için kurala takılan 92 belediye başkanı var.

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu 3 dönemdir bu görevi yürüten tek AK Parti'li büyüksehir belediye başkanı.

Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz da 3 dönem kuralına takılıyor.

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İstanbul'da Arnavutköy, Bahçelievler, Beyoğlu, Güngören, Kağıthane, Ümraniye, Şile, Zeytinburnu belediye başkanları da üç dönemdir bu görevi yapıyor.

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Ankara'da ise Altındağ, Kahramankazan, Akyurt, Çamlıdere belediye başkanları aynı durumda.

Toplam 63 ilçe, 27 belde başkanı üç dönem kuralına takılıyor. Bu konuyla ilgili yetki Merkez Karar ve Yönetim Kurulu'nda (MKYK). MKYK, uygun gördüğü kişiler için kuralı esnetebilir. (NTV)

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
KİMSE YANLIŞ ANLAMSIN 10.10.2018 DEN BUYANA AYAĞININ ALTININ SALLANDIĞINI ÇOK İYİ HİSSEDİYOR....YAHU BİR ŞEY DEMEDİK...BİRİKTİRDİĞİN PARANIN YARISNI TÜRKİYEDEKİ ŞEHİT AİLELERİNE HEDİYE ET DEDİK....MAL CANIN YONGASI DEDİ GIK SESİ ÇIKMIYOR 2.5 AYDIR....BU DÖNEM BİTİYOR DİKKAT TÜRKİYEDE.....NOKTA
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